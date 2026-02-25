Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году. Об этом на заседании гордумы сообщил начальник управления МВД России по Нижнему Новгороду, полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в 2025 году 111 человек отравились наркотиками в Нижнем Новгороде. 54 нижегородца погибли, из них шестеро — несовершеннолетние.

Он подчеркнул, что управление проводит работу по противодействию наркотизации населения.

"Результатом стало изъятие из оборота 44 кг наркозелья, выявлено и направлено в Роскомнадзор для блокировки 1960 интернет-сайтов, пропагандирующих употребление наркотиков. К административной ответственности за немедицинское употребление наркотических веществ привлечено 817 граждан, раскрыто более 1100 фактов сбыта наркотиков, задокументировано 7 фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотиков".

Также он сообщил, что, к сожалению, все чаще к распространению наркопрепаратов привлекают подростков и молодых людей в возрасте до 20 лет.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в Нижегородской области зарегистрировали 4047 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.