25 февраля 2026 15:15
Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 14:20
Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году
25 февраля 2026 14:09
Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого
25 февраля 2026 12:43
Нижегородские альпинисты вступились за обвиняемого в гибели девушки на Варварке
25 февраля 2026 11:28
Бастрыкину доложат о покушении на многодетную нижегородку
25 февраля 2026 10:45
Двух парней 17 и 18 лет будут судить за дропперство в Павлове
25 февраля 2026 09:14
Власти отказались от претензий к экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову
24 февраля 2026 19:38
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области
24 февраля 2026 18:00
Инспекторов Гостехнадзора уличили в выдаче прав за взятки в Арзамасе
24 февраля 2026 17:20
Пожар в Шатковском районе привел к гибели пенсионера
25 февраля 2026 14:20
Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году. Об этом на заседании гордумы сообщил начальник управления МВД России по Нижнему Новгороду, полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".  

По его словам, в 2025 году 111 человек отравились наркотиками в Нижнем Новгороде. 54 нижегородца погибли, из них шестеро — несовершеннолетние.  

Он подчеркнул, что управление проводит работу по противодействию наркотизации населения.  

"Результатом стало изъятие из оборота 44 кг наркозелья, выявлено и направлено в Роскомнадзор для блокировки 1960 интернет-сайтов, пропагандирующих употребление наркотиков. К административной ответственности за немедицинское употребление наркотических веществ привлечено 817 граждан, раскрыто более 1100 фактов сбыта наркотиков, задокументировано 7 фактов легализации доходов, полученных от продажи наркотиков".  

Также он сообщил, что, к сожалению, все чаще к распространению наркопрепаратов привлекают подростков и молодых людей в возрасте до 20 лет.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в Нижегородской области зарегистрировали 4047 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

