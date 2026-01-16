Почти 1 тонну наркотиков изъяли в Нижегородской области

За 2025 год в Нижегородской области зафиксировано 4047 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Статистика опубликована на сайте ГУ МВД России по региону.
По сравнению с 2024 годом число подобных правонарушений увеличилось на 12,9%. Большая часть из них — тяжкие и особо тяжкие преступления. Их количество составило 3505, что на 17,9% больше прошлогоднего показателя.
Сотрудники полиции изъяли 915,6 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Это на 14,5% больше, чем годом ранее.
В то же время зафиксировано снижение числа притонов. В 2025 году выявлено 13.
Ранее нижегородцев предупредили об опасных ветпрепаратах на маркетплейсах.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+