Почти 1 тонну наркотиков изъяли в Нижегородской области

За 2025 год в Нижегородской области зафиксировано 4047 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Статистика опубликована на сайте ГУ МВД России по региону.

По сравнению с 2024 годом число подобных правонарушений увеличилось на 12,9%. Большая часть из них — тяжкие и особо тяжкие преступления. Их количество составило 3505, что на 17,9% больше прошлогоднего показателя.

Сотрудники полиции изъяли 915,6 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Это на 14,5% больше, чем годом ранее.

В то же время зафиксировано снижение числа притонов. В 2025 году выявлено 13.

