Менеджера по туризму с килограммом наркотика поймали в нижегородском лесу Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

36-летнего жителя Нижнего Новгорода поймали с крупной партией амфетамина в лесу возле деревни Объезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина приехал туда, чтобы выкопать тайник, в котором, как позже выяснилось, лежало почти 1 кг наркотика — 968 граммов. Он собирался сбывать амфетамин небольшими партиями. Это количество эквивалентно более чем 1000 потенциальным дозам.

Найти тайник помогла служебная собака, которая быстро вывела оперативников на нужное место.

Как выяснилось, мужчина работает менеджером по туризму, но, судя по всему, решил подзаработать на продаже наркотиков. При обыске в квартире подозреваемого были найдены упаковочные материалы и свёртки с веществами, предположительно также содержащими наркотики.

Сейчас нижегородец находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 46-летнего рецидивиста из Кстово задержали с двумя свертками наркотиков.