Региональный Кубок БАС расширил программу спасательным пилотированием Общество

Фото: Детский технопарк "Кванториум Бор"

26 февраля в Нижнем Новгороде на площадке школы №168 имени И.И. Лабузы состоялся очередной, третий этап регионального Кубка БАС. «Изюминкой» мероприятия стало новое направление состязаний – «пилотирование квадрокоптеров с задачей оказания помощи». Свои силы в управлении дронами попробовали 150 юных нижегородцев.

Как напомнили в министерстве образования региона, Кубок БАС проводится ведомством совместно с Центром новых форм развития образования. В нем участвуют школьники из специализированных классов БАС, а также обучающиеся других учреждений, где действуют подобные кружки и секции. Главная задача масштабного состязания – вдохновить молодёжь, увлекающуюся беспилотными авиационными системами, на более глубокое изучение этой дисциплины.

Развитие подобных навыков в рамках программ дополнительного образования соответствует целям национальных проектов «Молодежь и дети» и «Беспилотные авиационные системы».

Новое направление Кубка БАС увлекло очень многих участников. Ребята выполняли практические задания, включающие сборку квадрокоптера из комплектующих, программирование траектории его полета и пилотирование аппарата для вымышленного спасения группы пострадавших при крушении поезда.

Имитация спасения людей осуществлялась в контролируемой, безопасной среде: все «спасательные операции» проводились на специально подготовленной площадке, где дети демонстрировали навыки навигации, координации и управления дронами в условиях, приближенных к реальным сценариям. Как отмечают организаторы, «это отличный способ интеграции теоретических знаний с практическими навыками, необходимыми для применения БАС в реальной логистике, мониторинге и спасательных операциях».

«Мы научились собирать не просто аппарат, а инструмент спасения. Пилотируя квадрокоптер в реальном времени, я ощутил ответственность за нашу «спасательную операцию» и правильность выполнения задания. В специализированном классе БАС я получаю навыки, которые позволяют мне быстро реагировать, точно планировать траекторию полета и эффективно координировать действия команды», – рассказал участник Кубка БАС, обучающийся Первомайской средней школы Дмитрий Кожаков.

В областном Минобре отметили, что Кубок БАС выступает инструментом для стимулирования развития инновационных технологий в Нижегородской области и подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере беспилотных технологий. Мероприятие способствует формированию компетенций в области пилотирования дронов, программирования и инженерного дела, а также повышает интерес школьников к техническим профессиям. Завершающий, четвёртый этап Кубка БАС пройдет в апреле 2026 года.

Напомним, национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Что касается нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках него ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов, создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы.

В Нижегородской области благодаря нацпроекту открыты 17 специализированных классов БАС в школах, а также профильный центр практической подготовки в Борском губернском колледже. Кроме того, создан профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров появится в разных регионах страны.

Также в Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для полетов дронов.