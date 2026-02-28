Эксклюзив
28 февраля 2026 09:00
"Торпедо-Горький" вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме
28 февраля 2026 07:07
Эксклюзив
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"
27 февраля 2026 22:06
Нижегородское "Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Северсталь"
27 февраля 2026 11:35
Нижегородский судья Егоров остается под следствием по делу о договорных матчах
27 февраля 2026 10:17
Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:46
Алексей Исаков заявил о готовности "Торпедо" замахнуться на Кубок Гагарина
26 февраля 2026 17:23
Более 63% нижегородцев систематически занимаются спортом
26 февраля 2026 14:25
Проект центра художественной гимнастики на улице Ванеева прошел экспертизу
26 февраля 2026 13:20
На нижегородском полумарафоне "Беги, герой!" появится новая дистанция — 42,2 км
26 февраля 2026 12:11
"Ростелеком" обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи
Спорт

"Торпедо-Горький" вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме

28 февраля 2026 09:00 Спорт
Торпедо-Горький вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" одержал волевую победу над ЦСК ВВС. Встреча с самарцами закончилась со счетом 2:1 в овертайме.

Игра началась не по сценарию хозяев. Уже на 39-й секунде самарцы вышли вперед. Ранний гол позволил гостям действовать спокойно и выстроить надёжную оборону.

Нижегородцы постепенно нарастили давление. Во втором периоде их активность принесла результат. В концовке отрезка Донат Стальнов восстановил равновесие на табло.

Заключительная треть прошла в упорной и осторожной борьбе. Команды старались минимизировать риск, а голкиперы уверенно справлялись с возникающими моментами.

Развязка наступила в дополнительное время. Горьковчане воспользовались своим шансом, и точный бросок Николая Майорова поставил точку в матче.

Восьмая домашняя победа подряд позволила подопечным Дмитрия Космачева подняться на 13-е место в таблице чемпионата.

Следующий матч (0+) нижегородцы проведут 1 марта. Соперником станет альметьевский "Нефтяник".

В этот же день с аналогичным счетом "Торпедо" обыграло "Северсталь".

