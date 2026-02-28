"Торпедо-Горький" вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" одержал волевую победу над ЦСК ВВС. Встреча с самарцами закончилась со счетом 2:1 в овертайме.

Игра началась не по сценарию хозяев. Уже на 39-й секунде самарцы вышли вперед. Ранний гол позволил гостям действовать спокойно и выстроить надёжную оборону.

Нижегородцы постепенно нарастили давление. Во втором периоде их активность принесла результат. В концовке отрезка Донат Стальнов восстановил равновесие на табло.

Заключительная треть прошла в упорной и осторожной борьбе. Команды старались минимизировать риск, а голкиперы уверенно справлялись с возникающими моментами.

Развязка наступила в дополнительное время. Горьковчане воспользовались своим шансом, и точный бросок Николая Майорова поставил точку в матче.

Восьмая домашняя победа подряд позволила подопечным Дмитрия Космачева подняться на 13-е место в таблице чемпионата.

Следующий матч (0+) нижегородцы проведут 1 марта. Соперником станет альметьевский "Нефтяник".

В этот же день с аналогичным счетом "Торпедо" обыграло "Северсталь".