Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

"Торпедо-Горький" разгромил "Барс": у Дагестанского пятый "сухарь" в сезоне

26 февраля 2026 10:30 Спорт
Торпедо-Горький разгромил Барс: у Дагестанского пятый сухарь в сезоне

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Фарм-клуб "Торпедо" уверенно начал домашнюю серию, крупно обыграв казанский "Барс". Встреча завершилась со счетом 5:0.

Счет был открыт уже в самом начале встречи. После выигранного вбрасывания хозяева организовали быструю атаку, которую точным броском завершил Данил Савунов. В первом периоде нижегородцы больше владели инициативой и создали несколько опасных моментов, однако увеличить преимущество до перерыва не смогли.

Во втором периоде "Барс" попытался изменить ход игры, но хозяева сдержали давление и на экваторе матча удвоили преимущество: Никита Шавин отправил шайбу под перекладину — 2:0.

До конца второго периода подопечные Дмитрия Космачева забили еще дважды. Сначала Данил Савунов оформил дубль. Спустя 41 секунду Матвей Уткин сделал счет 4:0.

В третьем периоде пятую безответную шайбу на 50-й минуте забросил Даниил Ильин.

Для вратаря Дмитрия Дагестанского этот матч стал пятым "сухарем" в сезоне.

После очень нужной победы в активе горьковчан 66 очков. Они находятся на 15-й строчке таблицы.

Следующую игру (6+) "Торпедо-Горький" проведет 27 февраля против ЦСК ВВС.

Ранее сообщалось, что "Чайка" обыграла "Снежных Барсов" со счетом 6:0. 

