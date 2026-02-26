"Торпедо-Горький" разгромил "Барс": у Дагестанского пятый "сухарь" в сезоне

Фото:
Фарм-клуб "Торпедо" уверенно начал домашнюю серию, крупно обыграв казанский "Барс". Встреча завершилась со счетом 5:0.
Счет был открыт уже в самом начале встречи. После выигранного вбрасывания хозяева организовали быструю атаку, которую точным броском завершил Данил Савунов. В первом периоде нижегородцы больше владели инициативой и создали несколько опасных моментов, однако увеличить преимущество до перерыва не смогли.
Во втором периоде "Барс" попытался изменить ход игры, но хозяева сдержали давление и на экваторе матча удвоили преимущество: Никита Шавин отправил шайбу под перекладину — 2:0.
До конца второго периода подопечные Дмитрия Космачева забили еще дважды. Сначала Данил Савунов оформил дубль. Спустя 41 секунду Матвей Уткин сделал счет 4:0.
В третьем периоде пятую безответную шайбу на 50-й минуте забросил Даниил Ильин.
Для вратаря Дмитрия Дагестанского этот матч стал пятым "сухарем" в сезоне.
После очень нужной победы в активе горьковчан 66 очков. Они находятся на 15-й строчке таблицы.
Следующую игру (6+) "Торпедо-Горький" проведет 27 февраля против ЦСК ВВС.
Ранее сообщалось, что "Чайка" обыграла "Снежных Барсов" со счетом 6:0.
