Нижегородское "Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Северсталь" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" впервые в текущем сезоне сумело одолеть череповецкую "Северсталь". Четвертая очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Алексея Исакова.

Счет в матче открыли хозяева — шайба была заброшена уже на 7-й минуте. Ответ "Торпедо" последовал довольно быстро. На 13-й минуте Егор Соколов восстановил равновесие. После броска Алексея Кручинина шайба отскочила от щитков вратаря, и Соколов воспользовался моментом, сравняв счет.

Решающие события развернулись в концовке. Менее чем за пять минут до финальной сирены "Торпедо" вышло вперед. Автором победной шайбы стал защитник Денис Александров.

Этот гол стал для Александрова первым за бело-синих и лишь вторым в карьере в КХЛ. До этого он забивал в составе "Сочи" в сезоне 2019/2020.

За две минуты до завершения матча гости остались в меньшинстве. Однако вернувшийся после больничного Денис Костин уверенно сыграл в воротах и выдержал давление череповчан.

Именно шайба Александрова в итоге принесла "Торпедо" столь важную победу. Костин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

После этого матча в активе нижегородцев 76 очков, команда сохраняет за собой четвертое место в турнирной таблице. Кроме того, сегодня определились все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции. Последним стал московский "Спартак".

"Очень непростой матч. Я думаю, все почувствовали, какие качели были по ходу этой игры. Да, второй период у нас немного не заладился, но мы хотели, старались и заслужили сегодня победу", - отметил Алексей Исаков.

Следующую выездную встречу (0+) "Торпедо" проведет 1 марта против "Сочи".