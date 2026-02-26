Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Спорт
26 февраля 2026 17:46
Алексей Исаков заявил о готовности "Торпедо" замахнуться на Кубок Гагарина
26 февраля 2026 17:23
Более 63% нижегородцев систематически занимаются спортом
26 февраля 2026 14:25
Проект центра художественной гимнастики на улице Ванеева прошел экспертизу
26 февраля 2026 13:20
На нижегородском полумарафоне "Беги, герой!" появится новая дистанция — 42,2 км
26 февраля 2026 12:11
"Ростелеком" обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи
26 февраля 2026 10:30
"Торпедо-Горький" разгромил "Барс": у Дагестанского пятый "сухарь" в сезоне
26 февраля 2026 07:00
Нижегородский "Старт" разгромно проиграл кемеровскому "Кузбассу"
24 февраля 2026 15:58
18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году
24 февраля 2026 15:27
Спортсмены из 46 регионов приняли участие в VI Нижегородском лыжном марафоне
24 февраля 2026 11:46
ХК "Динамо-Минск" не может вылететь в Сочи из Нижнего Новгорода более 12 часов
Фото: ХК "Торпедо"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Алексей Исаков выразил уверенность, что команда сможет пройти первый раунд плей-офф. 

По словам наставника, вылет в самом начале стал бы разочарованием для любого специалиста. В клубе намерены сделать все возможное, чтобы продвинуться дальше.

"Все зависит только от нас. Уверен, что команда готова к серьезным результатам, и от работы тренерского штаба сегодня зависит очень многое", — отметил Исаков в интервью "СЭ".

Под серьезным результатом для "Торпедо" он подразумевает завоевание Кубка Гагарина.

"Я знаю, как это сделать. Это не бравада, это реальные вещи. Главное — чтобы команда полностью прониклась этой идеей, объединилась вокруг нее и сделала те вещи, которые она умеет", — заявил Исаков.

Сейчас нижегородцы находятся в топ-4 Запада. В их активе 74 очка. Команда вышла в плей-офф досрочно, обыграв "Шанхайских Драконов" 18 февраля.

Напомним, специалист возглавил "Торпедо" после успешной работы в системе клуба. Под его руководством "Торпедо-Горький" завоевал титул чемпиона России. В сезоне 2023/2024 он тренировал "Чайку", которая стала бронзовым призером чемпионата.

