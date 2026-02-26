Алексей Исаков заявил о готовности "Торпедо" замахнуться на Кубок Гагарина Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Алексей Исаков выразил уверенность, что команда сможет пройти первый раунд плей-офф.

По словам наставника, вылет в самом начале стал бы разочарованием для любого специалиста. В клубе намерены сделать все возможное, чтобы продвинуться дальше.

"Все зависит только от нас. Уверен, что команда готова к серьезным результатам, и от работы тренерского штаба сегодня зависит очень многое", — отметил Исаков в интервью "СЭ".

Под серьезным результатом для "Торпедо" он подразумевает завоевание Кубка Гагарина.

"Я знаю, как это сделать. Это не бравада, это реальные вещи. Главное — чтобы команда полностью прониклась этой идеей, объединилась вокруг нее и сделала те вещи, которые она умеет", — заявил Исаков.

Сейчас нижегородцы находятся в топ-4 Запада. В их активе 74 очка. Команда вышла в плей-офф досрочно, обыграв "Шанхайских Драконов" 18 февраля.

Напомним, специалист возглавил "Торпедо" после успешной работы в системе клуба. Под его руководством "Торпедо-Горький" завоевал титул чемпиона России. В сезоне 2023/2024 он тренировал "Чайку", которая стала бронзовым призером чемпионата.