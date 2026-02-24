Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородская "Чайка" всухую разгромила "Снежных Барсов"

24 февраля 2026 10:28 Спорт
Нижегородская Чайка всухую разгромила Снежных Барсов

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" уверенно разобралась со "Снежными Барсами" в Астане, отправив в ворота соперника шесть безответных шайб — 6:0. Главным героем встречи стал Ян Мельников, оформивший хет-трик.

С первых минут "Чайка" взяла игру под контроль. В стартовом периоде гости почти втрое перебросали соперника и дважды поразили ворота. Счет открыл Ян Мельников, а спустя две минуты Сергей Скворцов увеличил преимущество.

Во втором периоде нижегородцы продолжили в том же темпе и снова забили дважды. На 31:16 Мельников оформил дубль, а затем Владимир Лаптев отличился во время отложенного штрафа.

В третьем отрезке "Чайка" не сбавила обороты. На 46-й минуте Мельников реализовал большинство и оформил хет-трик. Практически сразу после этого Макар Ополинский установил окончательный счёт — 6:0.

Голкипер Егор Гриценко записал на свой счёт второй "сухарь" в сезоне.

Команда Алексея Подалинского возвращается в Нижний Новгород, где 1 марта снова встретится (6+) со "Снежными Барсами".

В этот же день "Торпедо-Горький" и "Торпедо" уступили своим соперникам. Обе команды проиграли со счетом 3:4.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

