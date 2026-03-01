Собака напала на почтальона в Сергаче Общество

В Сергаче собака укусила сотрудника АО "Почта России" во время выполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

Инцидент произошел 27 февраля около 11:30. Пострадавший получил рану колена.

Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая, в частности, ожидается официальное извещение от работодателя, а также медицинские документы.

Ранее подобный случай произошел летом прошлого года в Ардатовском районе, где агрессивная собака укусила почтальона в плечо.