Собака напала на почтальона в Сергаче

В Сергаче собака укусила сотрудника АО "Почта России" во время выполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.
Инцидент произошел 27 февраля около 11:30. Пострадавший получил рану колена.
Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая, в частности, ожидается официальное извещение от работодателя, а также медицинские документы.
Ранее подобный случай произошел летом прошлого года в Ардатовском районе, где агрессивная собака укусила почтальона в плечо.
