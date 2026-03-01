Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
01 марта 2026 16:05
Собака напала на почтальона в Сергаче
01 марта 2026 14:13
Противопаводковые отряды сформировали в Нижнем Новгороде
01 марта 2026 13:36
Три населенных пункта хотят объединить в Арзамасском округе
01 марта 2026 13:00
Зимний сезон охоты завершился в Нижегородской области
01 марта 2026 12:20
Нижегородским туристам дали рекомендации в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
01 марта 2026 11:14
Проезд по М-12 подорожает со 2 марта
01 марта 2026 11:00
Студенты ННГАСУ присоединятся к работе новой лаборатории по развитию городов
01 марта 2026 10:57
Нижегородцы не могут вылететь из Дубая из-за закрытия неба над Ближним Востоком
01 марта 2026 09:59
Похолодание и снег ждут нижегородцев в начале марта
01 марта 2026 09:33
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" продлил часы работы
Общество

Собака напала на почтальона в Сергаче

01 марта 2026 16:05 Общество
Собака напала на почтальона в Сергаче

В Сергаче собака укусила сотрудника АО "Почта России" во время выполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции. 

Инцидент произошел 27 февраля около 11:30. Пострадавший получил рану колена. 

Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая, в частности, ожидается официальное извещение от работодателя, а также медицинские документы. 

Ранее подобный случай произошел летом прошлого года в Ардатовском районе, где агрессивная собака укусила почтальона в плечо.

