Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде двух крупных собак, которые без присмотра хозяев выбегали с частного участка и пугали прохожих, отловили и поместили в приют. О ситуации сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, в праздничные дни сотрудники администрации проинформировали его, что в одном из районов животные регулярно оказывались на улице без контроля владельцев. Хозяева оставляли их одних на длительное время, и собаки, предоставленные сами себе, выбегали за пределы участка.

"Предоставленные сами себе животные перепугали прохожих, для кого-то эта встреча закончилась не просто испугом", - написал он.

К решению проблемы подключились специалисты городского департамента благоустройства, районной администрации, сотрудники полиции и организации "Зоозащита-НН". Собаки были оперативно найдены и переданы в приют, с которым мэрия сотрудничает уже несколько лет.

Сейчас животные находятся на карантине. Их обследуют, вакцинируют, оформят ветеринарные паспорта, а при необходимости привлекут специалистов для корректировки поведения.

Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на устранение угрозы, владельцам предстоит ответить за халатное обращение с животными и последствия их бесконтрольного содержания.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на мероприятия по обращению с бездомными животными в Нижнем Новгороде предусмотрено почти 14 млн рублей. Также стало известно, что меры поддержки для приютов животных расширили на Кстовский район.