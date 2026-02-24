Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 18:49
Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода
24 февраля 2026 18:25
Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак
24 февраля 2026 18:12
Сотовую связь провели в бухту Тала в Антарктиде
24 февраля 2026 17:52
Нижегородцам напомнили о важности регулярной диспансеризации
24 февраля 2026 17:40
В День защитника Отечества стартовала регистрация на третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0"
24 февраля 2026 17:30
187% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале
24 февраля 2026 16:48
Бесплатных адвокатов в Нижегородской области становится все меньше
24 февраля 2026 16:35
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс "Памяти героев верны!"
24 февраля 2026 16:17
Свыше 460 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области
24 февраля 2026 16:02
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области
Общество

Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак

24 февраля 2026 18:25 Общество
Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде двух крупных собак, которые без присмотра хозяев выбегали с частного участка и пугали прохожих, отловили и поместили в приют. О ситуации сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, в праздничные дни сотрудники администрации проинформировали его, что в одном из районов животные регулярно оказывались на улице без контроля владельцев. Хозяева оставляли их одних на длительное время, и собаки, предоставленные сами себе, выбегали за пределы участка.

"Предоставленные сами себе животные перепугали прохожих, для кого-то эта встреча закончилась не просто испугом", - написал он.

К решению проблемы подключились специалисты городского департамента благоустройства, районной администрации, сотрудники полиции и организации "Зоозащита-НН". Собаки были оперативно найдены и переданы в приют, с которым мэрия сотрудничает уже несколько лет.

Сейчас животные находятся на карантине. Их обследуют, вакцинируют, оформят ветеринарные паспорта, а при необходимости привлекут специалистов для корректировки поведения.

Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на устранение угрозы, владельцам предстоит ответить за халатное обращение с животными и последствия их бесконтрольного содержания.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на мероприятия по обращению с бездомными животными в Нижнем Новгороде предусмотрено почти 14 млн рублей. Также стало известно, что меры поддержки для приютов животных расширили на Кстовский район. 

Теги:
Животные Собаки Юрий Шалабаев
Новости по теме
22 февраля 2026 22:10
Эксперты объяснили, почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение
31 января 2026 13:25
Владимир Гройсман: "Решить проблему с бездомными животными возможно"
20 января 2026 11:34
Нижегородские депутаты поддержали изъятие животных в случае опасности
