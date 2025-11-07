Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородцев призвали ответственно подходить к выбору питомца

07 ноября 2025 14:02 Общество
Фото: Максим Герасимов

Завести животное – значит взять на себя не только радость общения, но и серьезную ответственность. Об этом напомнил ветеринар Андрей Лугов в беседе с "Комсомольской правдой – Нижний Новгород".

По словам специалиста, многие воспринимают появление питомца исключительно как источник положительных эмоций, забывая, что с этим решением связаны и непростые моменты.

"Надо понимать, зачем ты заводишь питомца. Например, мопс – это собака беговая, которая должна прыгать и скакать, а не лежать на диване, потому что у хозяина нет времени", – пояснил Лугов.

Он подчеркнул, что выбор питомца должен сопровождаться осознанием возможных сложностей, включая особенности здоровья конкретной породы.

К примеру, у немецкой овчарки и сенбернара ночью может случиться заворот желудка. Потребуется экстренная операция, которая стоит немалых денег. 

"Поэтому нужно быть готовым ко всему не только морально, но и финансово", — заключил ветеринар.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проводятся бесплатные занятия с кинологом для детей и их питомцев.

