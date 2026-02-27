Карантин по бешенству на Автозаводе ввели из-за кота Общество

Фото: Александр Воложанин

Причиной введения карантина по бешенству животных в Автозаводском районе стал домашний кот. Об этом сообщили в городском Госветуправлении.

Напомним, очагом признана квартира в доме №13 по улице Переходникова, а неблагополучной - территория, ограниченная проспектами Кирова, Октября, Бусыгина и Ленина, а также улицей Дьяконова.

Выяснилось, что во время январских праздников хозяйка увезла кота в Большемурашкинский район. Там питомец много времени проводил на улице. По возвращении он стал проявлять агрессию — бросался на хозяйку и ее дочь, кусал и царапал.

Сначала в частной клинике коту поставили диагноз "двухсторонний отит", однако лечение не помогло. Позже животное передали на карантин в службу передержки госветклиники Ленинского района, где оно скончалось. Исследование головного мозга методом флуоресцирующих антител подтвердило бешенство.

Сейчас в районе проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекции. По словам начальника Госветуправления Евгения Помазова, специалисты ежедневно обходят квартиры в границах карантинной зоны и бесплатно вакцинируют домашних животных. Госветклиника Автозаводского района и два веткабинета перешли на усиленный режим работы. Также до 13 марта будут работать передвижные пункты вакцинации по различным адресам района.

Владельцам напоминают, что бешенство — смертельное заболевание, опасное как для животных, так и для человека, и призывают своевременно прививать питомцев.

"В случае укуса человека или другого животного питомец должен быть доставлен владельцем в ветеринарную клинику. После осмотра он помещается в карантин на десять дней. Никакое самолечение не помогает", — подчеркнул Евгений Помазов.

Ранее сообщалось, что в поселке Новинки ввели карантин после того, как больной бешенством дикий хомяк укусил ребенка.