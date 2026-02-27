Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 08:47
Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 15 рейсов до Москвы
27 февраля 2026 08:40
Карантин по бешенству на Автозаводе ввели из-за кота
27 февраля 2026 07:00
Две электрички до Балахны отменили на месяц
26 февраля 2026 20:11
Автомобилистов ждут нововведения в Щербинках-1 с 18 марта
26 февраля 2026 19:21
Почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона сожгли в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:12
Названы первые кандидаты на присвоение знака "Заслуженный донор Нижегородской области"
26 февраля 2026 17:07
Движение транспорта ограничат на Мызинском путепроводе в ночь на 27 февраля
26 февраля 2026 17:00
Нижегородские сироты-участники СВО получат приоритетное право на жилье
26 февраля 2026 16:38
Нижегородским школьникам рассказали о грамотном использовании нейросетей в учебном процессе
26 февраля 2026 16:30
Орден Мужества вручили семье нижегородского участника СВО Вячеслава Гудкова
Общество

Карантин по бешенству на Автозаводе ввели из-за кота

27 февраля 2026 08:40 Общество
Карантин по бешенству на Автозаводе ввели из-за кота

Фото: Александр Воложанин

Причиной введения карантина по бешенству животных в Автозаводском районе стал домашний кот. Об этом сообщили в городском Госветуправлении. 

Напомним, очагом признана квартира в доме №13 по улице Переходникова, а неблагополучной - территория, ограниченная проспектами Кирова, Октября, Бусыгина и Ленина, а также улицей Дьяконова. 

Выяснилось, что во время январских праздников хозяйка увезла кота в Большемурашкинский район. Там питомец много времени проводил на улице. По возвращении он стал проявлять агрессию — бросался на хозяйку и ее дочь, кусал и царапал.

Сначала в частной клинике коту поставили диагноз "двухсторонний отит", однако лечение не помогло. Позже животное передали на карантин в службу передержки госветклиники Ленинского района, где оно скончалось. Исследование головного мозга методом флуоресцирующих антител подтвердило бешенство.

Сейчас в районе проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекции. По словам начальника Госветуправления Евгения Помазова, специалисты ежедневно обходят квартиры в границах карантинной зоны и бесплатно вакцинируют домашних животных. Госветклиника Автозаводского района и два веткабинета перешли на усиленный режим работы. Также до 13 марта будут работать передвижные пункты вакцинации по различным адресам района.

Владельцам напоминают, что бешенство — смертельное заболевание, опасное как для животных, так и для человека, и призывают своевременно прививать питомцев.

"В случае укуса человека или другого животного питомец должен быть доставлен владельцем в ветеринарную клинику. После осмотра он помещается в карантин на десять дней. Никакое самолечение не помогает", — подчеркнул Евгений Помазов.

Ранее сообщалось, что в поселке Новинки ввели карантин после того, как больной бешенством дикий хомяк укусил ребенка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Животные Карантин
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2026 08:02
Карантин по бешенству ввели еще в одном селе Кстовского района
08 февраля 2026 10:42
Приманку с вакциной от бешенства для лис разложили у Школы 800 в Верхних Печерах
06 февраля 2026 07:45
В Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных