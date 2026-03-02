В Нижегородской области стартовал грантовый проект первичных отделений "Единой России" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональный совет первичных отделений партии «Единая Россия» объявил о запуске грантового проекта «Первичка добрых дел». К участию приглашаются первичные отделения партии, созданные на территории Нижегородской области. Проект направлен на поддержку социальных инициатив, направленных на решение актуальных проблем территорий, помощь участникам СВО и их семьям, развитие образования, культуры, патриотическое воспитание и другие значимые сферы.

Приём заявок открыт со 2 марта по 1 апреля 2026 года. Круг тем самый широкий: от благоустройства и экологии до работы с молодёжью и старшим поколением, повышения правовой грамотности и поддержки военнослужащих. Максимальная сумма гранта на реализацию одного проекта составляет 50 тысяч рублей.

«Первичные отделения — это фундамент нашей партии, именно здесь рождаются инициативы, которые реально меняют жизнь людей к лучшему. Конкурс "Первичка добрых дел" даёт возможность активистам получить финансовую поддержку на воплощение своих идей. Важно, что проекты оцениваются не только экспертами, но и жителями — голосование пройдёт в приложении "ВВЕРХ.ПРО". Это делает проект максимально открытым и прозрачным», — отметил председатель Нижегородского регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров.

С 6 по 26 апреля на платформе «ВВЕРХ.ПРО» состоится народное голосование. Пять проектов, набравших наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы к оценке конкурсной комиссии. Итоги будут подведены с 27 апреля по 15 мая, а реализация проектов победителей пройдёт с 1 июня по 31 декабря 2026 года.

Оценивать заявки будет экспертная комиссия, сформированная из членов регионального политического совета, руководителей регионального исполкома и регионального совета первичных отделений. Ключевые критерии оценки: социальная значимость проекта, уровень поддержки населением, участие жителей и влияние на поддержку партии.

По итогам реализации каждый победитель должен будет разместить фото- или видеоотчёт в социальных сетях с хештегами #ЕР52 и #мояпервичкаЕР52.

Для участия в проекте необходимо подать заявку в электронном виде на электронную почту регионального исполкома: apr-nn@mail.ru с темой письма — «Первичка добрых дел». Пакет документов включает описание проекта, смету расходов и подписной лист, подтверждающий поддержку инициативы жителями. Каждое первичное отделение может представить только один проект.

Подробная информация о проекте, требования к заявкам и форме документов доступны здесь. Консультации можно получить в региональном исполнительном комитете «Единой России».

Напомним, поддержка социальных инициатив — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Конкурс «Первичка добрых дел» призван выявить лучшие практики работы первичных отделений и помочь им в реализации проектов, важных для жителей Нижегородской области.