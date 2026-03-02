Юным нижегородцам рассказали, как строить карьеру в эпоху ИИ Общество

Фото: АНОО "Школа 800"

В нижегородской «Школе 800» прошла традиционная «Ярмарка профессий», основной темой которой стали возможности для построения карьеры в эпоху искусственного интеллекта. Школьники смогли не просто узнать о будущих профессиях, а пообщаться с успешными экспертами, применяющими в своей работе ИИ. В этом году мероприятие проводилось уже в третий раз.

Гостями «Ярмарки профессий» стали не только ученики «Школы 800», но и других образовательных учреждений Нижнего Новгорода. Главная цель – помочь детям сделать осознанный выбор будущего пути в условиях цифровой трансформации. Ранняя профориентация, которая предоставляет школьникам новые возможности для развития, - важнейшая составляющая работы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Искусственный интеллект у многих вызывает если не страх, то сдержанные опасения. И я понимаю этих людей. Отчасти тут виноваты научная фантастика и Голливуд. Вспомним того же «Терминатора», где человечество сражается с машинами, которыми управляет суперкомпьютер. Но главную причину я вижу всё же в том, что технологии развиваются и становятся частью нашей жизни чересчур стремительно. Задача школы – дать понять, что ИИ – это лишь полезный инструмент для множества профессий, но отнюдь не угроза», – сказал директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан.

В течение трех часов профессионалы из различных сфер отвечали на самые острые вопросы: заменят ли нейросети журналистов, как искусственный интеллект помогает в спорте и психологии, какие IT-специалисты сейчас на пике востребованности.

Участники обсудили перспективы развития таких отраслях, как IT и гейм-индустрия, дизайн и искусство, бизнес, предпринимательство и финансы, инженерия, строительство и архитектура, медицина и психология, журналистика и PR, спорт.

«Одна из базовых ценностей «Школы 800» – это осознанность выбора. Это расширяет кругозор школьников. И раз уж мы организуем такое масштабное мероприятие, приглашаем экспертов из разных сфер, то почему бы не сделать его открытым для ребят из всех школ Нижнего Новгорода? Не видим никаких препятствий», – рассказала директор по воспитательной работе «Школы 800» Алёна Морозова.

Будущие абитуриенты смогли задать вопросы о поступлении и обучении представителям ведущих вузов Нижнего Новгорода. Цифровая тематика ярмарки была раскрыта через серию практических занятий. Участники смогли попробовать себя в коде и цифровых технологиях на мастер-классах от колледжей IT HUB и IT TOP, изучить передовые разработки на стендах Университета «Неймарк», Инжинирингового центра ННГУ и Центра развития промышленной роботизации НГТУ.

«Школа 800» ставит значимый вопрос: как строить карьеру в эпоху искусственного интеллекта? Сегодня недостаточно просто пользоваться технологиями, важно учиться создавать и развивать их. Именно поэтому мы выстраиваем непрерывную траекторию развития в ИТ – от первого интереса к цифровой сфере у школьников до старта их карьеры. Наш университет объединяет образование и индустрию, чтобы молодые люди могли реализовать себя в актуальных и востребованных профессиях», – отметила директор Университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».