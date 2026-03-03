Художники расписали стены школы в Лобне в честь семей работников Шереметьево Общество

В школе №7 города Лобня появились уникальные художественные работы, посвященные трудовым династиям аэропорта Шереметьево. Над ними трудилась команда художников под руководством мастера Алексея Шилова.

Росписи изображают выпускников, их родителей и бабушек с дедушками, связавших жизнь с авиацией. Они передают атмосферу преемственности поколений. Проект направлен на знакомство школьников с авиационными профессиями и создание вдохновляющей среды.

Лобня — город, где авиация важна для многих семей, ведь аэропорт расположен всего в трёх километрах от населённого пункта. Художники сотрудничали со специалистами аэропорта, собрав реальные истории. Одной из героинь стала Алла Ерко, чья семья более 160 лет связана с авиацией. На росписях можно увидеть изображение её деда-инженера, который работал на аэродроме в военное время.

Школьники отмечают, что такие художественные работы вдохновляют их задуматься о выборе будущей профессии в авиации. Руководитель художественной группы подчеркнул, что монументальная живопись в учебных заведениях не только украшает интерьер, но и способствует формированию интереса к истории родного города и его профессиональным традициям.