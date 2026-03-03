Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Происшествия

11 человек пострадали из-за схода наледи с нижегородских крыш в феврале

03 марта 2026 11:38 Происшествия

С начала февраля в Нижегородской области на фоне обильных снегопадов резко увеличилось количество происшествий, связанных с падением наледи и снежных масс с крыш жилых домов. В результате этих инцидентов погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В течение месяца в Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступило 15 обращений от жителей области о повреждениях кровель. Кроме того, зарегистрировано шесть случаев схода снега и льда с крыш, в которых травмы получили 11 человек.

Среди пострадавших — шестеро детей, а также женщина с ребенком. Два человека спасти не удалось. В числе погибших — 19-летняя девушка.

Муниципальным властям рекомендовано усилить контроль за состоянием кровель и организовать регулярную очистку крыш многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и учреждений социальной сферы.

На данный момент от снега и наледи очищены кровли 12 тысяч многоквартирных домов, а также более двух тысяч социально значимых объектов.

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности: не подходить вплотную к зданиям, избегать нахождения у стен, под балконами, козырьками и водостоками. Не рекомендуется заходить за установленные ограждения и оставлять автомобили под крышами и деревьями.

Особое внимание необходимо уделить безопасности детей и разъяснить им опасность игр вблизи домов и карнизов. При сходе снега следует немедленно покинуть потенциально опасную зону.

Ранее сообщалось, что инженера ДУКа осудят после падения наледи на ребенка на Автозаводе. Инцидент произошел в конце января.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

МЧС Снег
