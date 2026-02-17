Нижегородцам объяснили, как добиться компенсации после падения наледи с крыш Общество

Фото: Александр Воложанин

За последние дни в Нижегородской области произошли трагические случаи, связанные со сходом льда и снега с крыш, в которых погибли двое человек, пострадали семеро детей. На фоне этих событий специалисты напоминают, как действовать, если человек или его имущество пострадали из-за падения снега и льда.

Как пояснил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин, прежде всего необходимо установить, кому принадлежит здание. Если речь идет о жилом доме, следует обратиться в управляющую компанию. Если инцидент произошел возле магазина, школы, поликлиники или другого учреждения — к администрации этого объекта. Если принадлежность здания установить не удается, то надо обратиться в полицию по телефону 112, сообщить о происшествии и попросить выслать группу для осмотра места происшествия.

Эксперт подчеркивает, что важно зафиксировать факт происшествия. На многих зданиях установлены камеры видеонаблюдения, и при содействии полиции можно получить записи.

Если причинен вред здоровью, необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства или пребывания. Медики зафиксируют травмы — будь то ушиб, сотрясение или иные повреждения. В зависимости от степени тяжести вреда будет решаться вопрос о гражданско-правовой либо уголовной ответственности.

По словам Крохина, при вреде здоровью выше средней тяжести возбуждается уголовное дело. Если травмы менее серьезные, вопрос компенсации рассматривается в гражданском порядке. В случае повреждения имущества потребуется составить соответствующую справку или провести независимую оценку. После этого можно направлять претензию предполагаемому виновнику.

"Если не удалось урегулировать возмещение ущерба предварительно в несудебном порядке, гражданин имеет право обратиться в суд", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что истец может воспользоваться законодательством о защите прав потребителей — в этом случае не потребуется уплата госпошлины. Как правило, суды удовлетворяют такие требования: пострадавший получает сумму установленного ущерба и дополнительно 50% штрафа.

В другом варианте подается иск о возмещении вреда к собственнику объекта, который ненадлежащим образом содержал кровлю. Также можно заявить требование о компенсации морального вреда. Судебные расходы, включая госпошлину, при доказанной вине ответчика взыскиваются с него.

Если возбуждено уголовное дело, все процессуальные действия проводятся следователем или дознавателем. Потерпевший вправе заявить гражданский иск в рамках уголовного производства.

Юрист подчеркивает, что в подобных ситуациях вред причиняется не конкретным прохожим, а из-за ненадлежащего содержания зданий. Установить владельца объекта обычно несложно, поэтому главное — в первую очередь позаботиться о здоровье.

