Нарушения находят на каждой третьей крыше МКД в Нижнем Новгороде Общество

Специалисты Госжилинспекции Нижегородской области за последнюю неделю проверили 1 201 кровлю многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и выявили нарушения на 497 из них. Как рассказали в пресс-службе ГЖИ, вся информация оперативно направляется управляющим организациям для устранения недостатков и ограждения опасных зон.

В ходе последнего рейда сотрудники инспекции проверяли состояние крыш домов на улице Кащенко и в Щербинках-1.

Начальник нагорного отдела Госжилинспекции Максим Картунов подчеркнул, что ДУКам поручается устранить скопления снега и наледи в кратчайшие сроки. ГЖИ отслеживает все сигналы, поступающие через горячую линию и соцсети. Полученные данные о нарушениях передаются в управляющие компании и прокуратуру для дальнейших действий.

Работы по очистке крыш выполняются ежедневно, задействуя более 60 бригад профессиональных альпинистов. Активно используются ночные часы, когда очистка невозможна из-за парковки автомобилей днем.

С начала года специалисты региональной Госжилинспекции обнаружили скопления снега и наледи на 2,3 тыс. крыш, проверив в общей сложности 6 тыс. кровель многоквартирных домов в Нижегородской области. Кроме того, обследовано 4,2 тыс. дворов, где выявлено 1,4 тыс. нарушений. По итогам проверок выдано 227 предостережений и составлено 150 протоколов, управляющие организации оштрафованы на общую сумму 7,7 млн рублей.

В ближайшие дни ожидается повышение температуры, что увеличит вероятность падения снега и наледи с крыш. Нижегородцам рекомендуют держаться подальше от фасадов зданий и незамедлительно сообщать о сосульках и нависаниях снега в Госжилинспекцию или административную комиссию по месту жительства.

Ранее сообщалось, что ДУКи и ТСЖ в Нижегородской области оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочищенные крыши.