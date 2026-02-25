Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Около 50 человек были госпитализированы после падений на улице в Нижегородской области с 16 по 23 февраля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Кроме того, за это же время примерно 10 человек были доставлены в больницы из-за воздействия низких температур. Травм, связанных с падением сосулек или льда с крыш, не зафиксировано.

Отметим, что перепады температуры способствуют образованию гололеда, сосулек и наледи на крышах зданий. С начала февраля в регионе произошло несколько инцидентов со сходом наледи, в том числе два случая с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет прохладная погода с легким морозом и периодическими снегопадами.