Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 07:50
Нижегородцев предупредили о рисках для здоровья во время Великого поста
25 февраля 2026 07:34
Оборотные тупики начали строить за станцией метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 07:00
Эксклюзив
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области
24 февраля 2026 20:00
Правила аттестации директоров школ и детсадов утвердили в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 18:49
Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода
24 февраля 2026 18:25
Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак
24 февраля 2026 18:12
Сотовую связь провели в бухту Тала в Антарктиде
24 февраля 2026 17:52
Нижегородцам напомнили о важности регулярной диспансеризации
24 февраля 2026 17:40
В День защитника Отечества стартовала регистрация на третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0"
24 февраля 2026 17:30
187% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале
Общество

Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области

25 февраля 2026 07:00 Общество
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Около 50 человек были госпитализированы после падений на улице в Нижегородской области с 16 по 23 февраля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Кроме того, за это же время примерно 10 человек были доставлены в больницы из-за воздействия низких температур. Травм, связанных с падением сосулек или льда с крыш, не зафиксировано.

Отметим, что перепады температуры способствуют образованию гололеда, сосулек и наледи на крышах зданий. С начала февраля в регионе произошло несколько инцидентов со сходом наледи, в том числе два случая с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет прохладная погода с легким морозом и периодическими снегопадами.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Снег Травма
Поделиться:
Новости по теме
22 февраля 2026 09:30
Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области
20 февраля 2026 17:43
Нижегородские ДУКи и ТСЖ оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочистку крыш
19 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
Нижегородские священники молятся за убирающих снег дорожников
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных