Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области

Около 50 человек были госпитализированы после падений на улице в Нижегородской области с 16 по 23 февраля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Кроме того, за это же время примерно 10 человек были доставлены в больницы из-за воздействия низких температур. Травм, связанных с падением сосулек или льда с крыш, не зафиксировано.
Отметим, что перепады температуры способствуют образованию гололеда, сосулек и наледи на крышах зданий. С начала февраля в регионе произошло несколько инцидентов со сходом наледи, в том числе два случая с летальным исходом.
Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет прохладная погода с легким морозом и периодическими снегопадами.
