Финальное мероприятие Года единства народов может пройти в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Центр 800"

Завершающее мероприятие Года единства народов в России может пройти в Нижнем Новгороде.

"Приложим для этого все необходимые усилия. 4 ноября в Нижнем может стать одним из главных событий года", — написал в своем телеграм-канале замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

3 марта в Москве состоялось первое заседание оргкомитета по проведению Года единства народов, объявленного президентом Владимиром Путиным. Оно прошло под председательством первого замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко и зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Собравшиеся обсудили федеральный план мероприятий. В свою очередь Олег Беркович представил план Нижегородской области — в него войдет более 130 событий разного масштаба.

"Для нас тема народного единства особенно ценна, так как Нижний Новгород исторически является одной из ключевых точек на карте страны, связанных с идеей единства", — подчеркнул замгубернатора.

По словам Берковича, повестка Года единства будет встроена в крупнейшие события региона, а не существовать отдельно от них. В рамках "Гастрономической Рождественской" (18+) планируется проводить регулярные недели национальных кухонь народов России. В "Соло на закате" (0+) усилят программу выступлениями этнических артистов и коллективов, чтобы музыкальная часть отражала многообразие страны.

"Кроме того, мы расширили тематику грантового конкурса "Команда креативных практик", добавили трек по данной тематике. За две недели на поддержку заявлено 82 инициативы. Также планируем отреставрировать советские мозаики, посвященные дружбе народов", — поделился нижегородский чиновник.

Одной из ключевых инициатив Нижегородской области на федеральном уровне стало предложение создать переходящий статус "Столица фестиваля единства народов России".

"По принципу молодежной или новогодней столицы он сможет ежегодно передаваться от региона к региону, давая каждому субъекту возможность по-своему раскрывать понимание единства в составе России — через культуру, традиции и современные форматы", — добавил Беркович.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии Года единства народов России, которое состоялось в Москве 5 февраля. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных