Общество

Глеб Никитин принял участие в открытии Года единства народов России

05 февраля 2026 19:13 Общество
Глеб Никитин принял участие в открытии Года единства народов России

Фото: kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии Года единства народов России, которое состоялось 5 февраля в Москве. Торжественная церемония прошла в Национальном центре "Россия" в рамках марафона Общества "Знание" под названием "Россия – семья семей".

Старт Году единства народов России дал президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении он отметил, что на протяжении истории страну объединяло стремление сохранить общую землю, культуру, традиции и семьи. По его словам, именно такое единство стало самым сильным фактором сохранения российской государственности, в том числе в переломные исторические периоды.

Глеб Никитин, выступая на церемонии, подчеркнул, что фундаментальной ценностью России является уникальное национальное многообразие и сплоченность народов. 

"На нижегородской земле традиции многонационального и межконфессионального сотрудничества складывались веками. И сегодня Нижегородская область остаётся одним из самых многонациональных регионов России, примером добрососедства и уважительного диалога различных культур и религий", - завил губернатор Нижегородской области. 

В рамках открытия Года единства народов России состоялся телемост между Национальным центром "Россия" в Москве и Домом народного единства в Нижнем Новгороде. Представители Нижегородской области в режиме видеосвязи поприветствовали участников и гостей мероприятия. Молодежь в национальных костюмах рассказала о достопримечательностях региона и познакомила аудиторию с местным фольклором, исполнив традиционные частушки Сормача. Отмечалось, что основой региональной идентичности являются традиции дружбы и согласия, сформировавшиеся на протяжении столетий. Сегодня в Нижегородской области в мире и согласии проживают представители более чем ста народов, включая русских, чувашей, татар, марийцев и мордву.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что для молодежи региона Год единства народов России является живым опытом, а не абстрактным понятием. По ее словам, тема сохранения традиций и культуры народов регулярно включается в молодежные мероприятия, а осознание ценности многообразия воспринимается как источник силы и уникальности страны.

В Нижнем Новгороде в рамках открытия Года единства народов России прошел тематический фестиваль в молодежном центре "Высота". Программа объединила творческие и образовательные мероприятия, включая мастер-класс по росписи матрешек, выступления фольклорно-этнографического ансамбля "Синий лен" и резидентов арт-резиденции "Высота", а также викторину "Народы России". Символом единения народов региона стал большой "Хоровод дружбы".

Образовательная часть фестиваля включала лекции экспертов. Кандидат исторических наук, директор научно-образовательного центра востоковедения НГЛУ имени Добролюбова Эрадж Боев выступил с темой "Народов много – страна одна. Ценности в единстве". Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов представил доклад "Исторические уроки преодоления Смуты".

Руководитель Дома народного единства Роман Кошелев сообщил, что открытие Года единства народов России стало стартом тематической программы учреждения. В течение 2026 года планируется проведение 45 мероприятий, посвященных традициям и культуре народов Нижегородской области и России.

Год единства народов России утвержден указом президента РФ от 25 декабря 2025 года. Его цель — укрепление национального единства, мира и согласия между народами Российской Федерации.

Сообщалось, что Минин и Пожарский стали символом Года единства народов России. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных