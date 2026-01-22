Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Камеры установили на опасном ж/д переезде около станции Трестьяны

22 января 2026 09:54 Общество
Камеры установили на опасном ж/д переезде около станции Трестьяны

Фото: Александр Воложанин

На железнодорожном переезде вблизи деревни Трестьяны под Балахной появились камеры фото- и видеонаблюдения. Мера принята по инициативе Нижегородской транспортной прокуратуры после проверки соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, на переезде, расположенном на 48-м километре перегона между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги, в 2022 и 2023 годах произошли два ДТП со смертельным исходом. В 2025 году в результате еще одной аварии пострадал водитель автомобиля.

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

По требованию прокуратуры владелец инфраструктуры оснастил переезд автоматическими средствами фиксации нарушений. Камеры в режиме реального времени передают данные в ГИБДД МВД России для привлечения нарушителей к административной ответственности.

"Принятые транспортной прокуратурой меры направлены на повышение дисциплинированности автовладельцев, что повлияет на количество правонарушений и позволит избежать негативных последствий и возникновение аварийных ситуаций на железной дороге", - отметили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что переезд на Московском шоссе в Нижнем Новгороде отремонтировали после вмешательства прокуратуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
видеонаблюдение Железная дорога Прокуратура
