Общество

Более 7 тысяч новых камер заработало в Нижегородской области в 2025 году

06 января 2026 14:07
Более 7 тысяч новых камер заработало в Нижегородской области в 2025 году

Фото: Минцифры Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области запустили более 7 тысяч новых камер видеонаблюдения. Теперь в региональной системе "Единый центр хранения и обработки видеоинформации" работает свыше 25 тысяч устройств, что на 33% больше, чем год назад.

Более 7,5 тысячи камер установлены в многоквартирных домах: они следят за происходящим в подъездах, лифтах и встроены в домофоны. Остальные — это камеры, интегрированные с другими цифровыми системами. Их можно встретить на "умных" остановках, в зонах с большим потоком людей, на транспортных узлах и других объектах городской инфраструктуры.

Как рассказал министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов, за последние три года система видеонаблюдения помогла заметно сократить уровень уличной преступности. Камеры умеют распознавать номера автомобилей, замечать скопления людей, находить забытые предметы и даже использовать биометрию для установления личности.

Кроме того, камеры, установленные в жилых домах, оснащены видеоаналитикой на базе искусственного интеллекта. Эта технология позволяет распознавать лица, зафиксированные на видео. По данным специалистов, вероятность нахождения нужного объекта в системе превышает 90%.

Уличные камеры могут подсчитывать количество людей на остановках и следить за тем, насколько заполнены мусорные контейнеры. Это помогает городским службам быстрее реагировать на ситуацию.

Отдельное внимание уделяется проекту "Цифровой городовой", который уже работает в Нижнем Новгороде. Он следит за порядком в парках, скверах и других общественных местах. Система распознаёт курение в неположенных местах, выгул собак там, где это запрещено, и даже фиксирует въезд на самокате в парковые зоны. Если кто-то нарушает правила, система может предупредить его через громкоговоритель.

Развитие таких цифровых решений входит в задачи нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", стартовавшего по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что 155 камер видеонаблюдения установили на территории Нижегородского кремля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Безопасность видеонаблюдение Технологии
