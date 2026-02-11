Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2026 15:39Число ДТП снизилось на 1/3 в местах установки камер на нижегородских дорогах
11 февраля 2026 15:19Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
11 февраля 2026 15:16Партийный десант "Единой России" оценил модернизацию поликлиники №7 в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 15:09Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 14-19 м/с
11 февраля 2026 14:53Игорь Норенков проверил ход строительства новой школы в Ворсме
11 февраля 2026 14:53Люлин поддержал идею о сопровождении слабослышащих туристов гидами-переводчиками
11 февраля 2026 14:38Коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые выше среднего по ПФО
11 февраля 2026 13:53Прощание с нижегородским онкологом Андреем Марусовым пройдет 12 февраля
11 февраля 2026 13:39Нижегородские супруги получили новую квартиру спустя 55 лет ожидания
11 февраля 2026 13:18Нижегородцам напомнили о штрафах за неправильное сжигание чучела на Масленицу
Общество

Число ДТП снизилось на 1/3 в местах установки камер на нижегородских дорогах

11 февраля 2026 15:39 Общество
Число ДТП снизилось на 1/3 в местах установки камер на нижегородских дорогах

Фото: ЦРТС

В Нижегородской области зафиксировано заметное снижение аварийности на участках дорог, где установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. По данным Центра развития транспортных систем региона, в 2025 году количество ДТП в таких местах уменьшилось до 35% по сравнению с 2024 годом.

Положительная динамика отмечена и в Нижнем Новгороде. Улучшение статистики зафиксировано на улицах Белинского и Коминтерна, проспектах Ленина и Гагарина, Московском шоссе, а также на Верхневолжской набережной.

В настоящее время в Нижегородской области работает более 500 комплексов фотовидеофиксации, которые фиксируют 20 видов нарушений правил дорожного движения.

В центре добавили, что повышение безопасности на дорогах является одной из задач национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект стартовал в 2025 году и объединяет 12 федеральных направлений, включая цели, ранее предусмотренные программами "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".

Ранее сообщалось, что в районе Московского вокзала на площади Революции установили третью камеру фиксации нарушений правил дорожного движения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

видеонаблюдение ПДД ЦРТС
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных