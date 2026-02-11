Число ДТП снизилось на 1/3 в местах установки камер на нижегородских дорогах

Фото:
В Нижегородской области зафиксировано заметное снижение аварийности на участках дорог, где установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. По данным Центра развития транспортных систем региона, в 2025 году количество ДТП в таких местах уменьшилось до 35% по сравнению с 2024 годом.
Положительная динамика отмечена и в Нижнем Новгороде. Улучшение статистики зафиксировано на улицах Белинского и Коминтерна, проспектах Ленина и Гагарина, Московском шоссе, а также на Верхневолжской набережной.
В настоящее время в Нижегородской области работает более 500 комплексов фотовидеофиксации, которые фиксируют 20 видов нарушений правил дорожного движения.
В центре добавили, что повышение безопасности на дорогах является одной из задач национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект стартовал в 2025 году и объединяет 12 федеральных направлений, включая цели, ранее предусмотренные программами "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".
Ранее сообщалось, что в районе Московского вокзала на площади Революции установили третью камеру фиксации нарушений правил дорожного движения.
