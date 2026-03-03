Камеры фиксации нарушений ПДД установили на Большой Покровской Общество

Фото: правительство Нижегородской области

На главной пешеходной улице Нижнего Новгорода установили три комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Речь идет о Большой Покровской, где с 3 февраля ограничили автомобильное движение.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, камеры фиксируют случаи проезда транспорта по пешеходной зоне. Улица в центре города остается одним из самых посещаемых мест как среди жителей, так и среди туристов, поэтому контроль за соблюдением правил здесь решили усилить.

За первые дни работы комплексов было зарегистрировано почти 100 нарушений.

Исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин подчеркнул, что установка камер направлена на повышение безопасности.

Дополнительные комплексы появились и на метромосту. Там они отслеживают соблюдение запрета на движение грузового транспорта и фиксируют проезд большегрузов в обоих направлениях. Такая мера призвана снизить нагрузку на конструкции переправы и уменьшить вероятность аварий с участием крупногабаритных машин.

В феврале на метромосту выявили более 500 случаев нарушения установленного ограничения.

Работы по установке камер ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным и нацеленного на создание безопасной и удобной дорожной среды.

Напомним, что с недавних пор часть Малой Покровской улицы стала пешеходной.