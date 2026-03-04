Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет Общество

Фото: предоставлены АНО "Центр 800"

3 марта 2026 года стартовал весенний прием заявок в проект «Волонтёры 800», реализуемый АНО «Центр 800».

«В 2026 году мы впервые открываем набор в волонтёрскую команду для подростков от 14 лет, так как с каждым годом всё больше школьников и родственников наших волонтёров этой возрастной группы стремится стать частью больших добрых дел. С 2021 года «Волонтёры 800» помогли в организации и проведении 545 мероприятий, от городского до международного уровня. Это форумы, забеги, образовательные программы, событийные и культурные мероприятия. Мы уверены, что энергия нового поколения добровольцев поможет сделать атмосферу на крупных мероприятиях еще лучше», — заявила руководитель проекта «Волонтёры 800» Марина Маслова.

Заявку можно подать в течение года, однако кандидатам, желающим принять участие в весенних и летних мероприятиях, необходимо успеть заполнить анкету на сайте: nn-volunteers.ru до 1 мая 2026 года.

«Волонтёром 800» может стать житель Нижегородской области в возрасте от 14 лет (вне зависимости от гражданства), успешно прошедший отбор. Кандидату в волонтёры необходимо будет пройти общую подготовку и тестирование для проверки полученных знаний, прежде чем войти в основной состав. Ближайшие подготовки состоятся в середине весны. Программа подготовки включает в себя изучение основ волонтёрской деятельности событийного направления, кодекса волонтёра, правил взаимодействия с разными категориями людей, а также полезные советы для будущих волонтёрских смен.

В качестве мотивационной программы волонтёры смогут принимать участие во внутренних мероприятиях волонтёрского движения: тимбилдингах, образовательных интенсивах, киновечерах и подведении итогов года в честь Дня добровольца. Кроме того, волонтёры получат экипировку, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту и страхование от несчастных случаев во время смен.