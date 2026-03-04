Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2026 15:14
Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"
04 марта 2026 15:00
Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
04 марта 2026 14:19
Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта
04 марта 2026 14:15
Творческую молодежь Нижегородской области приглашают проявить свои таланты на областном фестивале "Студвесна"
04 марта 2026 13:49
"Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году
04 марта 2026 13:27
Оформление выплат и льгот упростили для нижегородских семей
04 марта 2026 12:43
Две школы и три детсада закрыли на карантин в Нижегородской области
04 марта 2026 12:29
Родительское онлайн-собрание о приеме в первый класс пройдет в Нижегородской области
04 марта 2026 12:00
Стандарт здорового питания для детей предложили разработать в России
Общество

Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет

04 марта 2026 15:00 Общество
Проект Волонтеры 800 впервые открывает набор для подростков от 14 лет

Фото: предоставлены АНО "Центр 800"

3 марта 2026 года стартовал весенний прием заявок в проект «Волонтёры 800», реализуемый АНО «Центр 800». 

«В 2026 году мы впервые открываем набор в волонтёрскую команду для подростков от 14 лет, так как с каждым годом всё больше школьников и родственников наших волонтёров этой возрастной группы стремится стать частью больших добрых дел. С 2021 года «Волонтёры 800» помогли в организации и проведении 545 мероприятий, от городского до международного уровня. Это форумы, забеги, образовательные программы, событийные и культурные мероприятия. Мы уверены, что энергия нового поколения добровольцев поможет сделать атмосферу на крупных мероприятиях еще лучше», — заявила руководитель проекта «Волонтёры 800» Марина Маслова. 

Заявку можно подать в течение года, однако кандидатам, желающим принять участие в весенних и летних мероприятиях, необходимо успеть заполнить анкету на сайте: nn-volunteers.ru до 1 мая 2026 года.

«Волонтёром 800» может стать житель Нижегородской области в возрасте от 14 лет (вне зависимости от гражданства), успешно прошедший отбор. Кандидату в волонтёры необходимо будет пройти общую подготовку и тестирование для проверки полученных знаний, прежде чем войти в основной состав. Ближайшие подготовки состоятся в середине весны. Программа подготовки включает в себя изучение основ волонтёрской деятельности событийного направления, кодекса волонтёра, правил взаимодействия с разными категориями людей, а также полезные советы для будущих волонтёрских смен.

В качестве мотивационной программы волонтёры смогут принимать участие во внутренних мероприятиях волонтёрского движения: тимбилдингах, образовательных интенсивах, киновечерах и подведении итогов года в честь Дня добровольца. Кроме того, волонтёры получат экипировку, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту и страхование от несчастных случаев во время смен.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных