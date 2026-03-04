Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году

Фото:
В Нижнем Новгороде в 2026 году планируют установить и ввести в эксплуатацию три новых общественных туалетных модуля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".
Адреса размещения объектов пока не разглашаются.
Сейчас в городе функционируют 34 туалетных модуля, рассчитанных в общей сложности на 78 кабин. Их содержание и ежедневное обслуживание организовано различными учреждениями.
Так, Дирекция парков и скверов отвечает за 22 общественных туалета. В парке "Швейцария" работают 10 модулей, еще два расположены на территории парка Победы.
Ранее сообщалось, что в 2026 году на содержание и обслуживание общественных туалетов на нижегородских кладбищах направят почти 2,8 млн рублей.
