Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2026 17:10
Эксклюзив
Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году
04 марта 2026 16:52
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке
04 марта 2026 16:33
Юрий Станкевич проверил состояние школы и поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода
04 марта 2026 15:14
Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"
04 марта 2026 15:00
Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
04 марта 2026 14:23
Молодежно-семейный центр "Манеж" приглашает нижегородских родителей на встречи с психологами
04 марта 2026 14:19
Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта
04 марта 2026 14:15
Творческую молодежь Нижегородской области приглашают проявить свои таланты на областном фестивале "Студвесна"
04 марта 2026 13:49
"Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году
Общество

Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году

04 марта 2026 17:10 Общество
Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде в 2026 году планируют установить и ввести в эксплуатацию три новых общественных туалетных модуля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Адреса размещения объектов пока не разглашаются.

Сейчас в городе функционируют 34 туалетных модуля, рассчитанных в общей сложности на 78 кабин. Их содержание и ежедневное обслуживание организовано различными учреждениями.

Так, Дирекция парков и скверов отвечает за 22 общественных туалета. В парке "Швейцария" работают 10 модулей, еще два расположены на территории парка Победы.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на содержание и обслуживание общественных туалетов на нижегородских кладбищах направят почти 2,8 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Туалет
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2025 11:26
Еще два туалета установили в парках Нижнего Новгорода
09 октября 2025 14:53
Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов
22 мая 2025 15:48
Четыре новых общественных туалета установили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных