Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов Общество

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

В Городце этой зимой не будет работать ни один общественный туалет. Такое решение принял глава района Александр Мудров. В своем телеграм-канале он написал, что это вынужденная мера из-за постоянного вандализма.

Мудров объяснил, что власти стараются делать город удобным для туристов и местных: устанавливают новые туалеты, ремонтируют старые, летом продлевают их работу. Но в ответ получают испорченное имущество, мусор и грязь.

По словам главы, установить камеры, организовать охрану и постоянно чинить сломанное — слишком дорого для бюджета. Поэтому он решил пойти другим путём: закрыть туалеты на зиму и дать людям повод задуматься.

"Наверное все-таки хорошо себя вести дешевле, чем чинить новое за хулиганами", - отметил глава округа.

Мудров добавил, что вряд ли туристы виноваты в происходящем, скорее всего, пакостят местные.

"Думаю, вряд ли можно обвинять в этом свинстве туристов, которые стремятся приехать в Городец за совершенно иными эмоциями. Как тогда воспринимать происходящее? Демарш местных по отношению к приезжим из категории "мы вас тут не ждём, терпите до дома"?" - написал он.

Уличные туалеты будут закрыты до весны.

"Туалеты на зимний период выводим из эксплуатации. Увы. Будем готовить их к весеннему сезону, когда они снова откроются", — резюмировал Александр Мудров.

Ранее Мудров резко высказался о "голубях", которые оставляют мусор и шелуху от семечек на набережной в Городце, и пригрозил им "натыкать клювом".