Еще два туалета установили в парках Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается установка современных туалетных модулей в популярных местах отдыха. Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, ещё два модуля начали работать в парке "Дубки" в Ленинском районе и на игровой площадке у второго паркового озера в Автозаводском районе.
"Модули рассчитаны на две кабины, за их чистотой каждые два часа следят сотрудники городской Дирекции парков и скверов", — подчеркнул глава города.
Подобные туалеты уже установили этим летом в парках имени Пушкина и имени 1 Мая, а также два модуля появились у Речного вокзала.
До этого городские туалеты начали работать на Нижневолжской набережной, у катера "Герой" и Георгиевского съезда, на Верхневолжской набережной, улицах Рождественской, Короленко и Ильинской, в Ковалихинском сквере, на площади Горького и в районе Стрелки.
Ранее сообщалось, что в Городце на зиму закрыли все общественные туалеты из-за участившихся случаев вандализма.
