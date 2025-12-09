Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Еще два туалета установили в парках Нижнего Новгорода

09 декабря 2025 11:26 Общество
Еще два туалета установили в парках Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжается установка современных туалетных модулей в популярных местах отдыха. Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, ещё два модуля начали работать в парке "Дубки" в Ленинском районе и на игровой площадке у второго паркового озера в Автозаводском районе.

"Модули рассчитаны на две кабины, за их чистотой каждые два часа следят сотрудники городской Дирекции парков и скверов", — подчеркнул глава города.

Подобные туалеты уже установили этим летом в парках имени Пушкина и имени 1 Мая, а также два модуля появились у Речного вокзала.

До этого городские туалеты начали работать на Нижневолжской набережной, у катера "Герой" и Георгиевского съезда, на Верхневолжской набережной, улицах Рождественской, Короленко и Ильинской, в Ковалихинском сквере, на площади Горького и в районе Стрелки.

Ранее сообщалось, что в Городце на зиму закрыли все общественные туалеты из-за участившихся случаев вандализма.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Благоустройство Парки Туалет
