Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 марта 2026 16:35
Нижегородский концерт Киркорова перенесли из‑за матчей плей‑офф КХЛ
04 марта 2026 16:12
Представители нижегородских предприятий, деловых объединений и туроператоров обменялись опытом развития промтуризма
04 марта 2026 14:55
Два исторических здания в Лыскове снова выставили на торги
04 марта 2026 11:47
Нижегородская область проведет более 130 мероприятий в Год единства народов
04 марта 2026 09:54
Эксклюзив
Музей русского символизма в Нижнем Новгороде откроют осенью 2026 года
04 марта 2026 07:01
Охранное обязательство утвердили для здания УФСБ на Малой Покровской
03 марта 2026 21:45
Финальное мероприятие Года единства народов может пройти в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 20:00
Бюсты героев-летчиков Байдукова и Белякова открыли в Чкаловске
03 марта 2026 17:00
Нижегородцам показали, как будет выглядеть новая гостиница около кремля
03 марта 2026 13:57
Эксклюзив
Туристический маршрут по Нижегородскому кремлю восстановят к 6 марта
Культура и отдых

Представители нижегородских предприятий, деловых объединений и туроператоров обменялись опытом развития промтуризма

04 марта 2026 16:12 Культура и отдых
Представители нижегородских предприятий, деловых объединений и туроператоров обменялись опытом развития промтуризма

Фото: министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Представители нижегородских предприятий, деловых объединений и туроператоров обменялись опытом развития промышленного туризма. Встреча прошла на площадке Борского трубного завода в рамках образовательной программы АСИ «Открытая промышленность». Этот проект реализуется в регионе с 2021 года, его промежуточный результат – создание более 50 экскурсий по предприятиям различных отраслей, в том числе для детей и молодежи.

Стратегическая сессия объединила как тех, кто уже успешно прошел образовательную программу, так и ее потенциальных участников. Специалисты наметили планы по дальнейшему расширению географии промышленных маршрутов и повышению качества экскурсионных программ, чтобы сделать Нижегородскую область еще более привлекательной для туристов, интересующихся современным производством и народными художественными промыслами.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, для участников сессии была организована экскурсия по Борскому трубному заводу. Гости ознакомились с производственными мощностями предприятия и на практике оценили потенциал организации туристических маршрутов в цехах действующего производства. В рамках деловой части встречи обсуждалось значение экскурсий на заводы и фабрики для формирования кадрового потенциала, популяризации рабочих профессий и повышения узнаваемости брендов. Экскурсионное развитие данного направления соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», стартовавший в нашей стране по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2025 году.

«Мы активно участвуем во Всероссийской программе АСИ «Открытая промышленность» вот уже шестой год. Сегодня уже более 50 нижегородских предприятий проводят познавательные экскурсии, в том числе для подрастающего поколения. Мы видим, как у руководителей растет заинтересованность в организации таких мероприятий. Для них это не просто дополнительная услуга, а эффективный инструмент для формирования положительного имиджа, продвижения продукции и, что крайне важно, для профориентации молодежи, привлечения новых, мотивированных специалистов в свои команды», – пояснил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

По его словам, благодаря программе «Открытая промышленность» ежегодно проходят обучение представители около 10 предприятий региона. В сентябре 2025 года был сформирован новый состав междисциплинарной региональной команды по развитию промышленного туризма. Сейчас тематическое обучение проходят 20 человек: представители 10 предприятий химической и перерабатывающей промышленности, а также автомобилестроения, двух туроператоров, двух вузов и сотрудники исполнительных органов.

«Промышленный туризм сегодня – это не просто модный тренд, а мощнейший инструмент ранней профориентации. Когда ребенок или подросток попадает в действующий цех, видит современное оборудование, общается с профессионалами своего дела, это производит неизгладимое впечатление. Такие живые встречи с производством работают эффективнее любых учебников и лекций. У детей загораются глаза, они начинают понимать, что работать на заводе – это престижно, интересно и технологично. И очень важно, что нижегородские предприятия это понимают и открывают свои двери для юных гостей, внося неоценимый вклад в воспитание будущих высококлассных специалистов для экономики региона», – подчеркнула общественный представитель АСИ по направлению «Туризм» в Нижегородской области Юлия Кучерявых.

Реализация образовательной программы АСИ «Открытая промышленность» помогает региону успешно выполнять задачи национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В настоящее время в нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных