Представители нижегородских предприятий, деловых объединений и туроператоров обменялись опытом развития промтуризма Культура и отдых

Фото: министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Представители нижегородских предприятий, деловых объединений и туроператоров обменялись опытом развития промышленного туризма. Встреча прошла на площадке Борского трубного завода в рамках образовательной программы АСИ «Открытая промышленность». Этот проект реализуется в регионе с 2021 года, его промежуточный результат – создание более 50 экскурсий по предприятиям различных отраслей, в том числе для детей и молодежи.

Стратегическая сессия объединила как тех, кто уже успешно прошел образовательную программу, так и ее потенциальных участников. Специалисты наметили планы по дальнейшему расширению географии промышленных маршрутов и повышению качества экскурсионных программ, чтобы сделать Нижегородскую область еще более привлекательной для туристов, интересующихся современным производством и народными художественными промыслами.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, для участников сессии была организована экскурсия по Борскому трубному заводу. Гости ознакомились с производственными мощностями предприятия и на практике оценили потенциал организации туристических маршрутов в цехах действующего производства. В рамках деловой части встречи обсуждалось значение экскурсий на заводы и фабрики для формирования кадрового потенциала, популяризации рабочих профессий и повышения узнаваемости брендов. Экскурсионное развитие данного направления соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», стартовавший в нашей стране по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2025 году.

«Мы активно участвуем во Всероссийской программе АСИ «Открытая промышленность» вот уже шестой год. Сегодня уже более 50 нижегородских предприятий проводят познавательные экскурсии, в том числе для подрастающего поколения. Мы видим, как у руководителей растет заинтересованность в организации таких мероприятий. Для них это не просто дополнительная услуга, а эффективный инструмент для формирования положительного имиджа, продвижения продукции и, что крайне важно, для профориентации молодежи, привлечения новых, мотивированных специалистов в свои команды», – пояснил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

По его словам, благодаря программе «Открытая промышленность» ежегодно проходят обучение представители около 10 предприятий региона. В сентябре 2025 года был сформирован новый состав междисциплинарной региональной команды по развитию промышленного туризма. Сейчас тематическое обучение проходят 20 человек: представители 10 предприятий химической и перерабатывающей промышленности, а также автомобилестроения, двух туроператоров, двух вузов и сотрудники исполнительных органов.

«Промышленный туризм сегодня – это не просто модный тренд, а мощнейший инструмент ранней профориентации. Когда ребенок или подросток попадает в действующий цех, видит современное оборудование, общается с профессионалами своего дела, это производит неизгладимое впечатление. Такие живые встречи с производством работают эффективнее любых учебников и лекций. У детей загораются глаза, они начинают понимать, что работать на заводе – это престижно, интересно и технологично. И очень важно, что нижегородские предприятия это понимают и открывают свои двери для юных гостей, внося неоценимый вклад в воспитание будущих высококлассных специалистов для экономики региона», – подчеркнула общественный представитель АСИ по направлению «Туризм» в Нижегородской области Юлия Кучерявых.

Реализация образовательной программы АСИ «Открытая промышленность» помогает региону успешно выполнять задачи национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В настоящее время в нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».