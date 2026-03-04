Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Молодежно-семейный центр "Манеж" приглашает нижегородских родителей на встречи с психологами

04 марта 2026 14:23 Общество
Молодежно-семейный центр Манеж приглашает нижегородских родителей на встречи с психологами

Фото: молодежно-семейный центр "Манеж"

Молодежно-семейный центр «Манеж» проведет полезные мероприятия для нижегородских семей с участием опытных психологов. Специалисты вместе с родителями обсудят важнейшие темы воспитания и психоэмоционального развития подрастающего поколения. Встречи состоятся как на базе «Манежа», так и на площадках других организаций Нижнего Новгорода.

В ходе лекции «Психическое развитие ребенка» родителям предлагают изучить закономерности формирования личности и получить практические рекомендации по созданию условий для психоэмоционального благополучия ребенка.

Тема «Темперамент и характер» поможет разобраться, как врожденные особенности ребенка влияют на его поведение и взаимодействие с окружающими. Слушатели научатся выстраивать взаимодействие с детьми, учитывая психологические особенности как детей, так и взрослых.

Лекция «Гендерный подход в воспитании» ознакомит слушателей с современными методами развития личности, учитывающими специфику взросления мальчиков и девочек. Эксперты поделятся инструментами, которые позволяют максимально раскрыть способности каждого ребенка вне зависимости от пола.

Для глубокого осмысления семейных ценностей разработан тренинг «Я хороший родитель». Его участники изучат свои родительские установки и потребности, поймут, как они влияют на семейную атмосферу, и освоят способы гармонизации отношений.

Кроме того, нижегородцам предлагают посетить арт-тренинг «Портрет нашей семьи», в ходе которого родители и дети вместе будут работать над художественным проектом. Это возможность выразить эмоции, проявить творческий потенциал и укрепить взаимопонимание. По итогам участники тренинга создадут материальный символ семьи – уникальный портрет, отражающий общие ценности и переживания.

Подробнее о проекте можно узнать в чат-боте центра «Манеж» по ссылке: https://t.me/manezhno_bot.

Лекции для родителей направлены на повышение общественного престижа семейного образа жизни, сохранение и развитие семейных традиций и ценностей, популяризацию ответственного родительства, а также укрепление межпоколенческих связей. Это задачи, которые поставлены перед регионом в рамках национального проекта «Семья».

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных