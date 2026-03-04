Эксклюзив
Общество

Более 11 тысяч врачебных консультаций для жителей муниципалитетов провели в "Поездах здоровья" с начала года

03 марта 2026 18:02 Общество
Более 11 тысяч врачебных консультаций для жителей муниципалитетов провели в Поездах здоровья с начала года

Фото: Никита Духник

Более 11 тысяч врачебных консультаций провели в «Поездах здоровья» с начала 2026 года. Наиболее востребованы среди жителей сёл и деревень приёмы у кардиологов, гинекологов и эндокринологов. Об этом рассказали в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко, на базе которой формируются выездные бригады.

«С начала 2026 года в «Поездах здоровья» проконсультировано свыше шести тысяч нижегородцев. В большинстве случаев пациенты направлены на дообследования для уточнения диагноза, при этом более 200 жителей направлены на госпитализацию в центральные районные больницы», – сообщил и.о. директора НОКБ им. Н.А. Семашко Сергей Богданов.

Своевременно заподозрить и распознать заболевания врачам помогают мобильные технологии диагностики – в январе-феврале медики выполнили свыше 23 тысяч обследований, включая флюорографию, маммографию и УЗИ.

Специалисты «Поездов здоровья» помогают медикам амбулаторного звена в работе по проведению профилактических осмотров и диспансеризации. Именно профилактические мероприятия – основа поддержания общественного здоровья.

«К сожалению, некоторые пациенты годами не посещают врачей. К настоящему моменту у 180 жителей региона впервые выявлены злокачественные новообразования, болезни сердца и сахарный диабет. Свыше 1,5 тысячи нижегородцев с сахарным диабетом уже получили квалифицированную помощь в диамобиле – специальном передвижном модуле с возможностью инструментальных обследований»,  – добавил Сергей Богданов.

В марте «Поезда здоровья» посетят 22 муниципальных округа Нижегородской области, они будут активно работать и в Нижнем Новгороде. График работы мобильно-диагностических комплексов опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения: https://zdrav-nnov.ru/informatsiya/poezda-zdorovya/.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Он позволяет достигать целей и задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

