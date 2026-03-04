Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 марта 2026 16:51
Нижегородский кадровый центр приглашает жителей на ярмарки вакансий в марте
04 марта 2026 16:20
Нижегородцы открыли 10 тысяч обезличенных металлических счетов в Сбере в 2025 году
04 марта 2026 15:53
Игорь Комаров провел рабочую встречу с новым начальником ВВГУ Банка России
04 марта 2026 15:44
Минфин РФ приостановит операции с валютой в марте
04 марта 2026 13:36
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%
04 марта 2026 13:15
Суды вокруг сноса здания бывшего клуба Rocco продолжаются в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 18:48
Нижегородская область усилит сотрудничество с ЦБ
03 марта 2026 18:08
Изъятое имущество Дзепы хотят передать в собственность Нижнего Новгорода
03 марта 2026 17:34
Новым начальником Волго-Вятского управления ЦБ РФ стал Андрей Попов
03 марта 2026 17:21
Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами"
Экономика

Владелица центра детского развития в Бутурлинском округе заключила соцконтракт

03 марта 2026 17:06 Экономика
Владелица центра детского развития в Бутурлинском округе заключила соцконтракт

Фото: министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области

Жительница Бутурлинского муниципального округа Екатерина Лушнева заключила социальный контракт и смогла расширить возможности собственного бизнеса – центра развития детей.

В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области рассказали, что путь предпринимательницы начался с декретного отпуска. Тогда многодетная мама решила заняться саморазвитием и начала карьеру репетитора дошкольного развития. Для этого нижегородке пригодился ранее полученный опыт работы воспитателем в детском саду.

«Находясь в декрете, прошла несколько авторских курсов по дошкольному развитию детей. Захотелось применить полученные знания на практике, и по просьбе знакомых я начала понемногу заниматься репетиторством. Я сняла помещение и оформила самозанятость. Родители по «сарафанному радио» передавали информацию о моих услугах, постепенно стали набираться целые группы детей. Продолжала искать и изучать новые методики и курсы, количество направлений обучения росло. Именно тогда появилась необходимость прибегнуть к поддержке от государства – социальному контракту», – поделилась Екатерина Лушнева.

Нижегородка обратилась в управление социальной защиты населения Бутурлинского округа с заявлением. Сотрудники управления помогли ей составить бизнес-план и смету.

Екатерине было выделено 350 тыс. рублей на развитие собственного дела. На полученные средства были закуплены многофункциональное устройство с функцией цветной печати, ламинатор, телевизор, дополнительные моно-парты и шкафы. Часть средств по соцконтракту была направлена на оплату аренды еще одного помещения большей площади.

«Сейчас в моем центре два кабинета, холл и санузел. Увеличив помещение, я смогла привлечь к сотрудничеству логопеда и репетитора по английскому языку. Сейчас центр посещают 44 ребенка в возрасте от трех до двенадцати лет – нагрузка очень большая. В планах оформить индивидуальное предпринимательство и запустить еще пару востребованных направлений развития детей», – пояснила нижегородка.

В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области сообщили, что всего с начала действия в регионе меры государственной поддержки заключено уже свыше 60 тысяч соцконтрактов, из них почти 19 тысяч – по направлению развития индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), более 26 тысяч – в целях трудоустройства, около 100 контрактов – на развитие личного подсобного хозяйства. Еще более 15 тысяч соцконтрактов направлено на преодоление жителями региона трудной жизненной ситуации.

В 2026 году на реализацию мероприятий на основании социального контракта предусмотрено 1,2 млрд рублей.

Чтобы заключить социальный контракт, необходимо составить бизнес-план и обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Соответствующее заявление можно также подать дистанционно – на портале «Госуслуги».

Напомним, что данная мера социальной поддержки предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной правительством Нижегородской области. Решение о заключении социального контракта принимается комиссионно. Приоритет при оформлении меры – у граждан, уже имеющих соответствующий успешный опыт ведения своего дела. Также приоритетное право при назначении меры поддержки имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Подробнее о мере поддержки можно узнать в специальном разделе на сайте министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области: https://minsocium.ru/posobiya-i-vyplaty/social-contract-main.

С 2025 года социальные контракты как механизм финансовой поддержки граждан включены в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных