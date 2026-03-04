Владелица центра детского развития в Бутурлинском округе заключила соцконтракт Экономика

Фото: министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области

Жительница Бутурлинского муниципального округа Екатерина Лушнева заключила социальный контракт и смогла расширить возможности собственного бизнеса – центра развития детей.

В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области рассказали, что путь предпринимательницы начался с декретного отпуска. Тогда многодетная мама решила заняться саморазвитием и начала карьеру репетитора дошкольного развития. Для этого нижегородке пригодился ранее полученный опыт работы воспитателем в детском саду.

«Находясь в декрете, прошла несколько авторских курсов по дошкольному развитию детей. Захотелось применить полученные знания на практике, и по просьбе знакомых я начала понемногу заниматься репетиторством. Я сняла помещение и оформила самозанятость. Родители по «сарафанному радио» передавали информацию о моих услугах, постепенно стали набираться целые группы детей. Продолжала искать и изучать новые методики и курсы, количество направлений обучения росло. Именно тогда появилась необходимость прибегнуть к поддержке от государства – социальному контракту», – поделилась Екатерина Лушнева.

Нижегородка обратилась в управление социальной защиты населения Бутурлинского округа с заявлением. Сотрудники управления помогли ей составить бизнес-план и смету.

Екатерине было выделено 350 тыс. рублей на развитие собственного дела. На полученные средства были закуплены многофункциональное устройство с функцией цветной печати, ламинатор, телевизор, дополнительные моно-парты и шкафы. Часть средств по соцконтракту была направлена на оплату аренды еще одного помещения большей площади.

«Сейчас в моем центре два кабинета, холл и санузел. Увеличив помещение, я смогла привлечь к сотрудничеству логопеда и репетитора по английскому языку. Сейчас центр посещают 44 ребенка в возрасте от трех до двенадцати лет – нагрузка очень большая. В планах оформить индивидуальное предпринимательство и запустить еще пару востребованных направлений развития детей», – пояснила нижегородка.

В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области сообщили, что всего с начала действия в регионе меры государственной поддержки заключено уже свыше 60 тысяч соцконтрактов, из них почти 19 тысяч – по направлению развития индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), более 26 тысяч – в целях трудоустройства, около 100 контрактов – на развитие личного подсобного хозяйства. Еще более 15 тысяч соцконтрактов направлено на преодоление жителями региона трудной жизненной ситуации.

В 2026 году на реализацию мероприятий на основании социального контракта предусмотрено 1,2 млрд рублей.

Чтобы заключить социальный контракт, необходимо составить бизнес-план и обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Соответствующее заявление можно также подать дистанционно – на портале «Госуслуги».

Напомним, что данная мера социальной поддержки предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной правительством Нижегородской области. Решение о заключении социального контракта принимается комиссионно. Приоритет при оформлении меры – у граждан, уже имеющих соответствующий успешный опыт ведения своего дела. Также приоритетное право при назначении меры поддержки имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Подробнее о мере поддержки можно узнать в специальном разделе на сайте министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области: https://minsocium.ru/posobiya-i-vyplaty/social-contract-main.

С 2025 года социальные контракты как механизм финансовой поддержки граждан включены в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».