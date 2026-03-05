Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Испытательная лаборатория нефтепродуктов ЛПДС "Староликеево" подтвердила компетентность

Испытательная лаборатория нефтепродуктов ЛПДС Староликеево подтвердила компетентность

Фото: АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Испытательная лаборатория нефти (ИЛН) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» Горьковского районного управления АО «Транснефть – Верхняя Волга» успешно прошла процедуру подтверждения компетентности. Проверка проводилась комиссией, назначенной Федеральной службой по аккредитации. Независимые эксперты дали оценку соответствия лаборатории требованиям государственных стандартов и критериям аккредитации.

Сотрудники лаборатории провели испытания нефти по четырем методикам. В их число вошли испытания по определению плотности, массовой доли сероводорода, массовой доли серы, массовой доли хлорорганических соединений. Всего ИЛН «Староликеево» осуществляет исследования нефти по 10 методикам, за прошлый год выполнила свыше 37 тыс. испытаний.

Комиссия проверила уровень материально-технического оснащения лаборатории. Независимые эксперты отметили укомплектованность лаборатории технологическим оборудованием. Лаборатория располагает 9 единицами испытательного, а также более чем 80 единицами вспомогательного оборудования и порядка 170 средств измерений. Также в соответствии с областью аккредитации лаборатория снабжена государственными стандартными образцами, которые применяются для контроля точности результатов измерений, поверки и аттестации оборудования.

В ходе аккредитации был учтен высокий уровень подготовки персонала. В коллективе лаборатории 18 работников, в том числе 16 лаборантов химического анализа. Раз в три года инженерно-технические работники проходят повышение квалификации в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Неотъемлемой частью работы лаборантов является подтверждение компетентности в профильных учебных заведениях.

Итогом проверки стало расширение области аккредитации: в перечень методов исследований включено определение массовой доли серы в нефти методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии по новому государственному стандарту. Освоение данной методики позволяет повысить точность контроля качества нефти.

Экспертная комиссия подтвердила компетентность испытательной лаборатории нефти ЛПДС «Староликеево» и право лаборатории выполнять измерения в заявленной области деятельности.

