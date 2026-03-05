Готова половина котлована для старта метрощитов на улице Горького

Фото:
Половина котлована для старта метрощитов на улице Горького готова наполовину, сообщили в телеграм-канале «Метро НН».
Метростроители разработали 7300 кубометров грунта и смонтировали более 200 тонн металла.
Всего же предстоит разработать 18 тысяч кубометров грунта, а также смонтировать 311 тонн металлоконструкций распорной системы для укрепления стен котлована.
Напомним, что строительство метро на Горького возобновилось после перерыва в середине февраля. Ранее работы были заморожены из-за необходимости укрепления фундамента дома №113, стоящего рядом со стройплощадкой.
Также сообщалось, что за станцией метро "Сенная" начали строить оборотные тупики.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+