Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Готова половина котлована для старта метрощитов на улице Горького

05 марта 2026 11:14 Общество
Готова половина котлована для старта метрощитов на улице Горького

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Половина котлована для старта метрощитов на улице Горького готова наполовину, сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

Метростроители разработали 7300 кубометров грунта и смонтировали более 200 тонн металла.

Всего же предстоит разработать 18 тысяч кубометров грунта, а также смонтировать 311 тонн металлоконструкций распорной системы для укрепления стен котлована. 

Напомним, что строительство метро на Горького возобновилось после перерыва в середине февраля. Ранее работы были заморожены из-за необходимости укрепления фундамента дома №113, стоящего рядом со стройплощадкой.

Также сообщалось, что за станцией метро "Сенная" начали строить оборотные тупики.

