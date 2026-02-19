Метростроевцы готовят монолитное основание для спецтехники на улице Горького Общество

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

На строительной площадке на улице Горького метростроители приступили к созданию монолитного основания для размещения специальной техники. Бетонную подушку размером 15,5 на 15,5 метра обустраивают рядом с торцом строящегося стартового котлована, сообщили в Telegram-канале "МетроНН".

Сейчас специалисты выполняют армирование конструкции. В основание уложат 48 тонн металлокаркасов, после чего его зальют 168 кубометрами бетона.

После завершения работ монолит проверят на прочность сотрудники технической лаборатории. Когда экспертиза подтвердит надежность конструкции, на подготовленную площадку установят спецкран, который будет задействован при сборке тоннелепроходческих щитов.

Ранее сообщалось, что метростроители возобновили формирование стартового котлована для будущей станции метро на улице Горького в Нижнем Новгороде.

Также стало известно, что сроки завершения строительства станций "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесены на 2027 год.