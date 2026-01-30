Фото:
Нижегородское метро планируют продлить до Верхних Печер и Анкудиновского парка. Новая ветка метро должна связать исторический центр города с жилыми районами. Предполагается, что линия пройдёт вдоль улиц Ошарской и Ванеева, затем зайдёт в район Верхние Печеры и завершится в районе жилого комплекса "Анкудиновский парк".
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минграде, развитие метро предусмотрено схемой внеуличного пассажирского транспорта, входящей в состав Генплана Нижнего Новгорода. При этом сроки начала строительства пока не определены.
"Реализация положений генерального плана и график возведения объектов зависят от наличия финансирования", — подчеркнули в ведомстве.
Фото: минград Нижегородской области
В декабре 2025 года на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве прозвучало, что на улице Генерала Ивлиева планируется строительство эстакады для метро - на этом участке будет наземный отрезок линии. Однако, как отметил замглавы минграда Михаил Генин, реализация этого проекта остается в "очень далёкой перспективе".
В настоящее время в Нижнем Новгороде продолжается работы по продлению метро. В конце прошлого года завершилась прокладка тоннелей от площади Сенной до площади Свободы. На Сенной строители уже начали возводить станционный комплекс. Также продолжается устройство вентшахты у ТЦ "Счастье" на Белинского.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+