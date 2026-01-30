В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Нижегородское метро планируют продлить до Верхних Печер и Анкудиновского парка

30 января 2026 10:10 Общество
Нижегородское метро планируют продлить до Верхних Печер и Анкудиновского парка

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородское метро планируют продлить до Верхних Печер и Анкудиновского парка. Новая ветка метро должна связать исторический центр города с жилыми районами. Предполагается, что линия пройдёт вдоль улиц Ошарской и Ванеева, затем зайдёт в район Верхние Печеры и завершится в районе жилого комплекса "Анкудиновский парк".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минграде, развитие метро предусмотрено схемой внеуличного пассажирского транспорта, входящей в состав Генплана Нижнего Новгорода. При этом сроки начала строительства пока не определены.

"Реализация положений генерального плана и график возведения объектов зависят от наличия финансирования", — подчеркнули в ведомстве.

Фото: минград Нижегородской области

В декабре 2025 года на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве прозвучало, что на улице Генерала Ивлиева планируется строительство эстакады для метро - на этом участке будет наземный отрезок линии. Однако, как отметил замглавы минграда Михаил Генин, реализация этого проекта остается в "очень далёкой перспективе". 

В настоящее время в Нижнем Новгороде продолжается работы по продлению метро. В конце прошлого года завершилась прокладка тоннелей от площади Сенной до площади Свободы. На Сенной строители уже начали возводить станционный комплекс. Также продолжается устройство вентшахты у ТЦ "Счастье" на Белинского. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Метро Минград Строительство
Главная  |  Архив  |  2025
