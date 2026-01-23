10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Котлован для вентшахты нижегородского метро возводят у ТЦ "Счастье" — видео

23 января 2026 14:24 Общество
Котлован для вентшахты нижегородского метро возводят у ТЦ Счастье — видео

Фото: Кира Мишина

Устройство будущей вентиляционной шахты метро продолжается на строительной площадке у ТЦ "Счастье" на улице Белинского в Нижнем Новгороде.

Как сообщается в телеграм-канале "МетроНН", стартовала активная фаза обустройства котлованных стен для будущего вентиляционного выхода метрополитена.

В настоящее время ведётся сооружение обвязочной балки, предназначенной для равномерного распределения нагрузок и укрепления периметра строительного участка. Метростроители заняты бетонированием арматуры в предварительно сооружённую опалубку периметром почти 120 метров. Уже залито почти 48 кубометров бетона.

Параллельно бригады арматурщиков, сварщиков и бетонщиков выполняют монтаж монолитных железобетонных конструкций.

Ранее сообщалось о начале монтажных работ в новых тоннелях нижегородского метро.

Напомним, что прокладка тоннелей от площади Сенной до площади Свободы завершилась в декабре 2025 года. Затем начался демонтаж метрощита "Владимир".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

