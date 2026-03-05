Крыша автопредприятия придавила семь "Газелей" в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Запевалов/ Telegram

Крыша автопредприятия рухнула в Воскресенском округе утром 4 марта. О произошедшем в своем телеграм-канале рассказал глава МСУ Александр Запевалов.

По данным чиновника, инцидент произошел из-за ветхости одной из опор, а также из-за мокрого снега. В результате повреждены семь "Газелей".

"Масштаб серьезный: собрали всю свободную технику, сотрудников МБУ, на помощь пришли и предприниматели, чтобы оперативно освободить машины из снежного плена", - поделился Запевалов.

Из-за случившегося несколько дней по утрам не будет ходить автобус по маршруту Воскресенское - Большие Отары. "Остальное автобусное сообщение восстановлено", - уточнил глава округа.

Ранее сообщалось, что под тяжестью снега частично обрушилась крыша здания на территории завода "Красное Сормово". Кроме того, по той же причине повреждена крыша Нижегородского кремля. Первоочередные восстановительные работы обещают выполнить к 6 марта, чтобы возобновить туристический маршрут.