Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Культура и отдых

Туристический маршрут по Нижегородскому кремлю восстановят к 6 марта

03 марта 2026 13:57
Туристический маршрут по Нижегородскому кремлю восстановят к 6 марта

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородском кремле начались восстановительные работы, сообщили НИА "Нижний Новгород" в НГИАМЗ, комментируя частичное обрушение крыши под тяжестью снега. 

Сейчас на объекте устанавливают временные деревянные конструкции. Управиться планируют до 6 марта, чтобы можно было возобновить туристический маршрут (0+) по стене кремля. 

Затем специалисты разработают научно-проектную документацию для реставрации прясла. Данный вид работ предстоит выполнить до конца мая. 

Ранее сообщалось, что из-за снега обрушилась крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе. 

Ранее сообщалось, что из-за снега обрушилась крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе.

Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
