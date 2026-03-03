Туристический маршрут по Нижегородскому кремлю восстановят к 6 марта

Фото:
В Нижегородском кремле начались восстановительные работы, сообщили НИА "Нижний Новгород" в НГИАМЗ, комментируя частичное обрушение крыши под тяжестью снега.
Сейчас на объекте устанавливают временные деревянные конструкции. Управиться планируют до 6 марта, чтобы можно было возобновить туристический маршрут (0+) по стене кремля.
Затем специалисты разработают научно-проектную документацию для реставрации прясла. Данный вид работ предстоит выполнить до конца мая.
Ранее сообщалось, что из-за снега обрушилась крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе.
