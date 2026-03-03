Туристический маршрут по Нижегородскому кремлю восстановят к 6 марта Культура и отдых

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородском кремле начались восстановительные работы, сообщили НИА "Нижний Новгород" в НГИАМЗ, комментируя частичное обрушение крыши под тяжестью снега.

Сейчас на объекте устанавливают временные деревянные конструкции. Управиться планируют до 6 марта, чтобы можно было возобновить туристический маршрут (0+) по стене кремля.

Затем специалисты разработают научно-проектную документацию для реставрации прясла. Данный вид работ предстоит выполнить до конца мая.

Ранее сообщалось, что из-за снега обрушилась крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе.