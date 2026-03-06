Предпринимателя будут судить после гибели рабочего на теплоходе на Бору

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника. Материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным следствия, трагедия произошла в июне 2025 года на территории судоремонтного завода на Бору. Рабочий выполнял очистку грузового трюма теплохода "Русич – 6", не пройдя обязательные инструктажи и обучение по охране труда.
Во время проведения работ были нарушены требования безопасности. Мужчина сорвался со строительных лесов и упал в трюм. От полученных травм он скончался.
Уголовное дело направлено в Борский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
