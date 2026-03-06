Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2026 09:51
Предпринимателя будут судить после гибели рабочего на теплоходе на Бору
05 марта 2026 17:00
МЧС показало фото с места пожара в центре Нижнего Новгорода
05 марта 2026 16:15
Крыша автопредприятия придавила семь "Газелей" в Нижегородской области
05 марта 2026 15:59
Двухэтажное здание вспыхнуло в центре Нижнего Новгорода
05 марта 2026 15:13
Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 14:45
Похищенную в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву вновь признали виновной
05 марта 2026 13:58
Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге
05 марта 2026 10:13
Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
04 марта 2026 20:16
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт
Происшествия

Предпринимателя будут судить после гибели рабочего на теплоходе на Бору

06 марта 2026 09:51 Происшествия
Предпринимателя будут судить после гибели рабочего на теплоходе на Бору

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника. Материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, трагедия произошла в июне 2025 года на территории судоремонтного завода на Бору. Рабочий выполнял очистку грузового трюма теплохода "Русич – 6", не пройдя обязательные инструктажи и обучение по охране труда.

Во время проведения работ были нарушены требования безопасности. Мужчина сорвался со строительных лесов и упал в трюм. От полученных травм он скончался.

Уголовное дело направлено в Борский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 19-летний нижегородец погиб от удара током на крыше электрички.

Прокуратура суда Уголовное дело
Новости по теме
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
02 марта 2026 10:55
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха
16 октября 2025 10:59
Лайнер "Владимир Жириновский" заметили в нижегородской акватории
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных