Лайнер "Владимир Жириновский" заметили в нижегородской акватории Общество

Фото: ЛДПР

В акватории Нижнего Новгорода недавно заметили круизный лайнер "Владимир Жириновский". Судно пока не начало работу, но уже привлекло внимание горожан.

Как рассказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области и координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов в своем телеграм-канале, в октябре лайнер отправится из Астраханской области в Санкт-Петербург. Официальный запуск намечен на 2026 год, а пока техническая готовность судна составляет около 90%.

Строительство лайнера началось в 2016 году. Это стало важным событием, ведь подобные суда в России не строились больше 60 лет. В 2024 году по инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого лайнеру присвоили имя Владимира Жириновского.

Лайнер рассчитан на 300 пассажиров и станет настоящим "пятизвездочным отелем на воде". На его борту разместятся бары, рестораны, спа-зона, бассейны, джакузи, тренажёрный зал, детские комнаты и театрально-музыкальный салон. Для удобства гостей предусмотрены два пассажирских лифта.

Судно спроектировано так, чтобы справляться с волнами до 3,5 метра. Это значит, что оно сможет не только ходить по рекам, но и выходить в море. Уже планируются круизы в порты прикаспийских стран, а также по Черному, Азовскому, Средиземному и Красному морям.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что круизный теплоход "Николай Жарков" спустили на воду на нижегородском заводе "Красное Сормово".