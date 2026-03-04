Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору Происшествия

Фото: Борская администрация

В Борском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве школы на 1000 мест в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь об учебном заведении на улице Луначарского. Муниципальный контракт в марте 2023 года заключили МКУ "Борстройзаказчик" и ООО "АВАН".

В июле 2024 года сообщалось, что три из шести секций возведены под крышу, еще на трех готовились к заливке второго этажа. Подвалы были завершены, велись штукатурные и фасадные работы. Сдать школу планировали осенью того же года, потом сроки сдвинули на 2025-й.

В феврале 2025 года проект школы вновь прошел государственную экспертизу. Позднее контракт с подрядчиком расторгли, возле стройки в сентябре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения школьного здания. Тогда же был объявлен конкурс на достройку учебного заведения. На это выделили свыше 220 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, подрядчик не выполнил работы в полном объеме, однако представил заведомо ложные сведения и похитил более 17,2 млн рублей бюджетных средств.

Материалы направили в орган предварительного расследования. В результате возбуждено уголовное дело, его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось о хищении 60 млн рублей при строительстве двух школ на 1100 мест в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Общая сумма контрактов по этим объектам составляла около 4 млрд рублей. Ввести их в эксплуатацию планировалось в 2024 году, однако сроки были сорваны, контракты с подрядчиками расторгнуты. Здания в итоге были достроены и введены в эксплуатацию. Ожидается, что школы примут учеников 1 сентября 2026 года.