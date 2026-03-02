Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

Вечером 1 марта на станции Киселиха Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил 54-летнего местного жителя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России также устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают оценку действиям ответственных лиц.

В надзорных органах напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности на объектах железнодорожной инфраструктуры и пользоваться оборудованными переходами.

По словам очевидцев, мужчина поскользнулся на неочищенной после снегопадов платформе и оказался под составом.

Ранее сообщалось, что 19-летний зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Нижнем Новгороде, а 11 февраля под электропоезд на Бору попал 59-летний мужчина.