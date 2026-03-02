Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха

Фото:
Вечером 1 марта на станции Киселиха Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил 54-летнего местного жителя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России также устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают оценку действиям ответственных лиц.
В надзорных органах напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности на объектах железнодорожной инфраструктуры и пользоваться оборудованными переходами.
По словам очевидцев, мужчина поскользнулся на неочищенной после снегопадов платформе и оказался под составом.
Ранее сообщалось, что 19-летний зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Нижнем Новгороде, а 11 февраля под электропоезд на Бору попал 59-летний мужчина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+