Происшествия

Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха

02 марта 2026 10:55 Происшествия
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха

Фото: Центральное МСУТ СКР

Вечером 1 марта на станции Киселиха Горьковской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил 54-летнего местного жителя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России также устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают оценку действиям ответственных лиц.

В надзорных органах напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности на объектах железнодорожной инфраструктуры и пользоваться оборудованными переходами.

По словам очевидцев, мужчина поскользнулся на неочищенной после снегопадов платформе и оказался под составом. 

Ранее сообщалось, что 19-летний зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Нижнем Новгороде, а 11 февраля под электропоезд на Бору попал 59-летний мужчина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

поезда Прокуратура СК
