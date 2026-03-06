Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Глеб Никитин доложил президенту о развитии туризма в Нижегородской области

06 марта 2026 14:30 Культура и отдых
Глеб Никитин доложил президенту о развитии туризма в Нижегородской области

Фото: kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии туристической отрасли региона. Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам главы региона, туризм является одним из ключевых направлений развития области, поскольку способствует улучшению городской среды и укреплению экономики.

Никитин отметил, что регион активно продвигает себя на туристическом рынке: формирует событийную повестку, развивает новые маршруты и инфраструктуру. По итогам 2025 года Нижегородская область вошла в тройку российских регионов-лидеров по устойчивости развития туризма.

Губернатор также сообщил, что туристический поток продолжает расти. По сравнению с 2021 годом, когда Нижний Новгород отмечал 800-летие, он увеличился примерно в полтора раза.

"Сейчас, по данным мобильных операторов, это пять миллионов туристов. Они потратили более 80 миллиардов рублей в регионе — это в чистом виде доход для малого и среднего бизнеса", — отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что при поддержке федерального центра в Нижегородской области планируется строительство 16 гостиниц. К 2030 году номерной фонд увеличится более чем на 2300 номеров.

Дополнительный импульс развитию отрасли, по словам губернатора, даст включение десяти населенных пунктов региона в туристический маршрут "Золотое кольцо". За это решение Никитин поблагодарил правительство России.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, положительно оценил туристические возможности региона.

"Интересный регион для туристов, конечно, есть что посмотреть", — отметил глава государства.

Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин Туризм
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
