Экономика

Волго-Вятский банк Сбербанка: женщины активно пользуются кредитными продуктами

06 марта 2026 14:38 Экономика

По итогам прошлого года женщины в девяти регионах активно пользовались кредитными продуктами. В 2025 году половина выданных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий было оформлено женщинами, что на 2 п.п. больше по сравнению с предыдущим годом. Общий объем выданных кредитов превысил 167 млрд рублей.

Более 846 тысяч раз женщины воспользовались потребительскими кредитами —  52% от всех выданных в прошлом году. Клиентки Волго-Вятского банка Сбербанка одолжили до зарплаты 390 тысяч раз — это каждое второе обращение к сервису «Деньги до зарплаты». При этом в 41% случаев это были женщины в возрасте от 35 до 45 лет.  

Каждый четвертый кредит на покупку автомобиля брали женщины, чаще всего новый транспорт приобретали автолюбительницы в возрасте от 36 до 40 лет. Получать профессию с образовательным кредитом Сбера в прошлом году стали 4,7 тысяч студенток — 60% от общего количества студентов, которые начали обучение с поддержкой банка. 

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Каждый второй кредит в Сбере оформляется представительницами прекрасного пола. Это говорит не только о растущей финансовой самостоятельности женщин, но и об их прагматичном подходе к планированию бюджета: они берут кредиты для развития себя, своих семей и создания комфортного пространства вокруг. Приятно видеть, что женщины подходят к заемным средствам максимально осознанно, используя их как инструмент для достижения целей. В преддверии 8 марта мы поздравляем всех наших клиенток и благодарим за доверие. Сбер всегда рядом, чтобы поддержать любые начинания».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

