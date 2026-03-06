Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
06 марта 2026 16:43 Экономика
ВТБ: продажи кредитов наличными на рынке в феврале выросли в 1,4 раза

Фото: предоставлено ВТБ

По оценкам ВТБ, в феврале объем выдачи кредитов наличными россиянам достиг 314 млрд рублей. Это в 1,4 раза превышает результат февраля 2025 года и на 12% выше января текущего года.

Всего в феврале на рынке было оформлен 1,7 млн кредитов. Средний размер займа составил 195 тыс. рублей. 

Стройка и ремонт остаются главной причиной для потребительских кредитов – на них пришлось 35% займов. Еще 20% заемщиков за счет новых выдач закрывают старые кредиты, 8% берут деньги на покупку автомобиля.

«Рынок потребительского кредитования продолжает восстанавливаться. Помимо календарного фактора мы видим реальное оживление спроса со стороны россиян. Основным драйвером по-прежнему выступают траты на обустройство жилья. Сейчас рынок подогревается смягчением условий со стороны банков: снижение ставок и запуск программ рефинансирования делают кредиты более доступными, и эта тенденция будет определять динамику в ближайшие месяцы», - прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По итогам 2026 года ВТБ прогнозирует рост рынка потребительского кредитования в 1,6 раза - до 5,7 трлн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

