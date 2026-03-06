Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске

Фото:
Дзержинский горсуд вынес приговор водителю, который сбил 8-летнего ребенка, сообщается на сайте суда.
Трагедия произошла в июне 2025 года. Установлено, что курьер выезжал на легковушке с прилегающей территории на грунтовую дорогу. Он не убедился, что путь свободен, и по неосторожности наехал на ребенка (мальчик находился на тренировочных сборах по карате). По данным следствия, скорость автомобиля составляла около 15 км в час. Мальчика доставили в больницу, однако вскоре он скончался.
4 марта суд назначил водителю наказание в виде 1 года 10 месяцев принудительных работ. Из его зарплаты будут удерживать 15% в доход государства. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.
Мера пресечения в виде запрета определенных действий оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.
Ранее сообщалось, что водитель каршеринга получил шесть лет колонии за смертельное ДТП на проспекте Ленина.
