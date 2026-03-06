Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2026 17:58
Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу
06 марта 2026 17:51
Прокуратура: при обрушении крыши в Сормове погиб подросток
06 марта 2026 17:42
Кровля пристроя к заброшенному зданию обрушилась в Сормове: есть погибший
06 марта 2026 17:32
Три человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Нижнем Новгороде
06 марта 2026 17:09
Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске
06 марта 2026 16:41
Огромная пробка образовалась из-за ДТП на улице Новикова-Прибоя
06 марта 2026 12:58
Нижегородец не смог обжаловать приговор за попытку заражения полицейской ВИЧ
06 марта 2026 09:51
Предпринимателя будут судить после гибели рабочего на теплоходе на Бору
05 марта 2026 17:00
МЧС показало фото с места пожара в центре Нижнего Новгорода
05 марта 2026 16:15
Крыша автопредприятия придавила семь "Газелей" в Нижегородской области
Происшествия

Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске

06 марта 2026 17:09 Происшествия
Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске

Фото: прокуратура Нижегородской области

Дзержинский горсуд вынес приговор водителю, который сбил 8-летнего ребенка, сообщается на сайте суда.

Трагедия произошла в июне 2025 года. Установлено, что курьер выезжал на легковушке с прилегающей территории на грунтовую дорогу. Он не убедился, что путь свободен, и по неосторожности наехал на ребенка (мальчик находился на тренировочных сборах по карате). По данным следствия, скорость автомобиля составляла около 15 км в час. Мальчика доставили в больницу, однако вскоре он скончался.

4 марта суд назначил водителю наказание в виде 1 года 10 месяцев принудительных работ. Из его зарплаты будут удерживать 15% в доход государства. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга получил шесть лет колонии за смертельное ДТП на проспекте Ленина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ДТП Приговор
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2026 15:13
Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
27 февраля 2026 07:45
Эксклюзив
Назван район-лидер по числу пьяных ДТП в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных