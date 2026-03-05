Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге Происшествия

Фото: Госавтоинспекции по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вынесли приговор местному жителю, который устроил смертельное ДТП на арендованной машине.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 27-летнего мужчину признали виновным по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии опьянения.

Напомним, авария произошла утром 20 июля 2025 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал по проспекту Ленина на автомобиле каршеринга. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу, не сбавил скорость сбил 35-летнего мужчину, который шел по тротуару.

На записи с места происшествия видно, как двое пешеходов пытаются уйти от стремительно приближающейся машины. Один успел отскочить, второй оказался под колесами.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, еще до приезда скорой помощи.

Суд назначил виновному шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет и десяти месяцев.

