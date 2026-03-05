Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
05 марта 2026 13:58
Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге
05 марта 2026 10:13
Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
04 марта 2026 20:16
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 16:02
Нижегородца посадили на 8,5 года за попытку убить жену вилкой
04 марта 2026 15:27
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев
Происшествия

Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге

05 марта 2026 13:58 Происшествия
Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге

Фото: Госавтоинспекции по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вынесли приговор местному жителю, который устроил смертельное ДТП на арендованной машине.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 27-летнего мужчину признали виновным по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии опьянения.  

Напомним, авария произошла утром 20 июля 2025 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал по проспекту Ленина на автомобиле каршеринга. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу, не сбавил скорость сбил 35-летнего мужчину, который шел по тротуару. 

На записи с места происшествия видно, как двое пешеходов пытаются уйти от стремительно приближающейся машины. Один успел отскочить, второй оказался под колесами.  

От полученных травм пострадавший скончался на месте, еще до приезда скорой помощи.  

Суд назначил виновному шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет и десяти месяцев.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска пойдет под суд за смертельное ДТП накануне Нового года.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска пойдет под суд за смертельное ДТП накануне Нового года.

Теги:
ДТП Приговор
Новости по теме
04 марта 2026 14:40
Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП
27 февраля 2026 07:45
Эксклюзив
Назван район-лидер по числу пьяных ДТП в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 15:00
Эксклюзив
Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
